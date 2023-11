Diciotto milioni a gennaio: scippo bianconero e addio Roma

Aumenta la concorrenza sulla stellina brasiliana Marcos Leonardo. Lungamente accostato alla Roma, il verdeoro è finito nel mirino di altre big

Si fa sempre più intricato il futuro di Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003 di proprietà del Santos, ed osservato speciale della Roma da diverso tempo. In particolare la scorsa estate il 20enne verdeoro è stato trattato dai giallorossi con cui le cose sono finite poi in stand by nei mesi seguenti favorendo anche l’inserimento di top club esteri.

La concorrenza per la Roma su Marcos Leonardo aumenta quindi a vista d’occhio. L’attaccante d’altronde si è espresso su livelli molto importanti, palesando un potenziale di primissimo pelo e che non poteva non far gola anche ad altri top club come lo stesso Real Madrid. 21 gol e 4 assist considerando tutte le competizioni disputate col Santos per Leonardo nell’ultima stagione, che è stata quella della consacrazione in patria.

Un rendimento che ha ulteriormente acceso le luci del mercato su di lui, che ora si spostano fortemente anche in Premier League, dove un club in particolare starebbe preparando l’offerta.

Calciomercato Roma, irrompe il Newcastle: pericolo su Marcos Leonardo

Secondo quanto riferito dal ‘Mirror’ e riportato dall’Express, il Newcastle starebbe preparando una proposta per Marcos Leonardo, con i Magpies che sperano di strapparlo a Roma e Real Madrid facendo leva anche sul fascino della Premier League.

La squadra di Howe ha iniziato la stagione in modo discreto con l’attuale settimo posto, ma è incappata in troppi infortuni, soprattutto offensivi, che stanno limitando la squadra. In questo contesto va ad inserirsi l’interesse per Leonardo già per il mercato di gennaio, in modo tale da potenziale la linea d’attacco bianconera.

Le fonti inglesi parlano di un’offerta di poco superiore ai 18 milioni di euro per il versatile attaccante brasiliano. Il desiderio è quello di concludere un accordo anticipando la concorrenza anche di altri club della Premier League – come il Chelsea – evitando che rafforzino il loro interesse scatenando un’asta.