Dalla Lazio alla Roma: 30 milioni o scambio invernale

Ribaltone nel corso del mercato di gennaio, coinvolte Lazio e Roma: sul piatto 30 milioni di euro

Una stagione conclusa con una retrocessione, la volontà di lasciare il club e la permanenza. Che però potrebbe essere di soli sei mesi, perché Wilfried Gnonto a gennaio potrebbe lasciare il Leeds per altri lidi.

L’attaccante classe 2003, nel corso dell’estate, aveva più volte manifestato il proprio desiderio di non giocare in Championship e cambiare aria. Forse la paura di perdere il treno Nazionale, forse una scelta di restare al vertice dopo un’annata disputata con ben 24 presenze in Premier League. Per lui si era parlato di una possibilità di permanenza in Premier, ma anche di un approdo in Italia, con l’Atalanta che sembrava essere particolarmente interessata. Ora si è nuovamente parlato di lui, con la possibilità di un addio che sembra farsi più concreta, ma solo in prestito. Roma e Lazio starebbero studiando con attenzione la situazione, così come Bologna e Fiorentina.

Roma e Lazio, il Tottenham punta Gnonto: il Leeds chiede 30 milioni

Attenzione però alla concorrenza. Perché grazie alla stagione scorsa, Gnonto ha ottenuto diversi estimatori in Premier League e alcuni club inglesi continuano ad essere molto interessati.

Su tutti ci sarebbe il Tottenham. Gli ‘Spurs’ puntano ad ampliare la colonia italiana composta da Vicario e Udogie. A loro infatti vorrebbero aggiungere anche l’ala nata a Verbania. ‘Caughtoffside’ sottolinea infatti come il profilo di Gnonto sia particolarmente apprezzato dalla dirigenza del Tottenham. Una destinazione certamente gradita al giocatore che si ritroverebbe in una squadra che compete ai vertici del campionato inglese. Tottenham che, alle prese con vari infortuni, sta infatti studiando il mercato per regalare nuovi innesti al tecnico Postecoglou e mettergli a disposizione una rosa più ampia per poter centrare la qualificazione in Champions League.

Secondo quanto riferito, infatti, gli Spurs potrebbero far saltare il banco imbastendo uno scambio con il Leeds. A tal proposito, non è da escludere un possibile inserimento di Joao Rodon come parziale contropartita tecnica. ‘Caughtoffside’ afferma però come Gnonto potrebbe partire anche a titolo definitivo, a fronte di un’offerta super. La richiesta del Leeds per il ragazzo di origini ivoriane sarebbe infatti di 30 milioni di euro. Una cifra che pare inarrivabile per le società italiane, che però potrebbero sfruttare l’opzione prestito e soprattutto la voglia del ragazzo di giocare in un campionato più competitivo nei mesi che portano all’Europeo.