Conviene vendere Jovic al Fantacalcio?

Arrivato in estate al Milan, Jovic sta faticando a mostrare le proprie qualità; cerchiamo di capire come comportarsi al Fantacalcio

Il Milan, nell’ultima sessione di mercato, ha portato a termine una serie di operazioni che hanno aumentato la qualità della squadra a disposizione di Pioli. A livello offensivo i rossoneri hanno cambiato molto e tra i nuovi arrivati non possiamo non menzionare Jovic. Arrivato dalla Fiorentina, nelle ultime ore di mercato, ha portato caratteristiche ben precise all’interno della rosa del Milan.

Questa prima parte stagionale non è stata delle migliori con Jovic ancora a secco a livello di gol e assist; oltre ad essere un giocatore del Milan fa anche parte del Fantacalcio e all’interno di questa competizione non ha ancora portato gol e assist a chi ha deciso di puntare su di lui. Ancora nessun bonus e, da questo punto di vista, bisogna andare a ragionare su come comportarsi con questo giocatore.

Nel prossimo mercato invernale i fantallenatori che hanno puntato su Jovic dovranno decidere cosa fare, se tenerlo o darlo via. Il consiglio, nonostante il centravanti non abbia ancora realizzato gol o assist, è quello di tenerlo specialmente se lo avete in coppia con Giroud perché significherebbe avere sempre un titolare da schierare a livello offensivo.

Jovic-Fantacalcio: ecco i numeri del centravanti

L’inizio di stagione, con la maglia rossonera, non è stato dei migliori; Jovic ha bisogno di quella scintilla per essere protagonista all’interno di un campionato dove al Milan servono i gol del centravanti. L’ex Fiorentina ha tutte le qualità per prendersi sulle spalle la squadra ed essere una risorsa importante all’interno della stagione sia in campionato sia a livello internazionale con i rossoneri impegnati in un girone di Champions complesso.

Nelle prossime due partite di campionato Jovic sarà, sicuramente, titolare considerando l’assenza di Giroud per squalifica dopo l’espulsione rimediata in casa del Lecce. In attesa della prima gioia con la maglia rossonera andiamo a vedere le statistiche, fino a questo momento, dell’attaccante del Milan.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.5

Jovic nella probabile formazione di Milan Fiorentina

Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Milan ospiterà la Fiorentina in un match di assoluta importante per quanto concerne il campionato dei rossoneri. Serve vincere dopo due pareggi e due sconfitte che hanno allontanato Leao e compagni dalla vetta della classifica; sono infatti otto i punti di distacco dall’Inter prima in classifica mentre il vantaggio proprio sui viola è di sole tre lunghezze. Scontro dunque fondamentale per i ragazzi di Pioli.

Ecco perché la sfida tra Milan e Fiorentina è così importante; i rossoneri hanno bisogno di un successo per uscire da un periodo complicato e riprendere quella continuità trovata ad inizio stagione. Pioli, a livello offensivo, dovrà rinunciare sia a Giroud (squalificato) sia a Leao infortunato e questo rappresenta un problema non di poco conto considerando l’importanza di entrambi i giocatori.

Tra i protagonisti nell’attacco rossonero ci sarà Jovic chiamato ad una risposta importante dopo una prima parte di stagione non semplicissima. L’attaccante ha l’occasione per prendersi sulle spalle la squadra e portarla al successo. Saranno novanta minuti molto importanti per il centravanti classe 1997.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Milan con la presenza, dal primo minuto, dell’attaccante rossonero. Maignan; Hernandez, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Okafor, Jovic, Pulisic. Occasione da non fallire non solo per il Milan (a livello di classifica dopo gli ultimi risultati non positivi con due punti nelle ultime quattro partite) ma soprattutto per Jovic che deve dimostrare le sue qualità ed essere protagonista all’interno di una squadra con obiettivi importanti e, per raggiungerli, serve assolutamente il supporto realizzativo di un giocatore come Jovic.