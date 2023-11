Altra tegola in Nazionale, emergenza totale per la big

Un altro infortunio durante questa sosta del campionato: il centrocampista rischia di saltare la prossima partita

Si complicano i piani dell’allenatore in vista della prossima partita. Un altro infortunio rischia di compromettere i piani del tecnico, già alle prese con diverse defezioni.

Ancora una tegola per Maurizio Sarri in vista della prossima sfida tra Salernitana e Lazio. Sabato la squadra biancoceleste sarà di scena all’Arechi per l’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A, e per l’occasione il tecnico sarà costretto a fare i conti con diverse defezioni. Non sarà della partita Luis Alberto, squalificato dopo l’ammonizione rimediata durante l’ultima partita con la Roma.

Un’assenza pesante quella dello spagnolo, alla quale rischia di aggiungersi quella di Mattia Zacagni, out già nel derby con la Roma e a rischio anche per la partita di sabato in terra campana. Ma per Maurizio Sarri i problemi potrebbero non essere finiti: nelle ultime ore, infatti, un altro calciatore si è fermato e potrebbe essere indisponibile per il match in programma sabato alle 15.

Lazio, nuova tegola per Sarri: si ferma anche Kamada

L’ultimo problema registrato in casa Lazio è quello relativo alle condizioni di Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese potrebbe non essere indisponibile per la sfida sul campo della Salernitana a causa di un leggero infortunio alla schiena.

Una eventuale assenza del giocatore nipponico rappresenterebbe un problema non di poco conto per Maurizio Sarri, già privo dello squalificato Luis Alberto e dell’infortunato Matias Vecino, uscito per infortunio sempre pochi minuti dopo il suo ingresso in campo nel derby pareggiato con la Roma. Daichi Kamada, invece, ha accusato un piccolo fastidio alla schiena durante il suo ritiro in Nazionale.

Nelle prossime ore il giocatore ex Eintracht Francoforte tornerà a Formello dove verrà nuovamente valutato dallo staff medico biancoceleste per poi iniziare il percorso di recupero al fine di smaltire l’infortunio e cercare di essere disponibile per il match dell’Arechi.