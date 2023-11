Sprint Milan per il primo colpo del 2024: fiducia per il sì

Il Milan mette le basi per il suo futuro, rossoneri che accelerano e provano a mettere le mani sul primo colpo del nuovo anno: si attende solo il sì

Il Milan si lancia nel rush finale del 2023, per ottenere importanti risultati in campionato per rilanciarsi in classifica a ridosso della coppia di testa e per provare a superare il turno in Champions League. Poi, verrà il momento del mercato, dove provare a mettere le mani su rinforzi importanti. Le prime mosse sono già in atto.

Il primo rinforzo per Pioli per il nuovo anno potrebbe essere Matja Popovic, promettente attaccante classe 2006 del Partizan Belgrado. Il giocatore andrà in scadenza di contratto con il suo club e da gennaio potrà firmare per una nuova squadra. Un colpo di prospettiva nel quale il Diavolo crede molto e infatti gli è stato proposto un contratto fino al 2028. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ c’è ottimismo per il sì, nonostante la concorrenza di club come Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund. Il giocatore e il padre che gli sta facendo da agente prenderanno presto la loro decisione.