Quasi 100 milioni: Guardiola piazza il colpo Azzurro in Serie A

Guardiola fa spesa in Italia: il tecnico del Manchester City pronto all’assalto la prossima estate con una super offerta

Anche ieri protagonista in Nazionale con l’assist per El Shaarawy nel 5-2 dell’Italia contro la Macedonia, Federico Dimarco continua ad attirare l’interesse delle big europee.

Specialmente dalla Premier League con Chelsea, Newcastle e Manchester City che già la scorsa estate avevano sondato il mancino di Porta Romana, protagonista nell’ultimo match dell’Inter contro il Frosinone di uno spettacolare gol da centrocampo. Il club nerazzurro però non ha intenzione di privarsi del suo pendolino e prossimamente è attesa l’ufficialità per il rinnovo contrattuale per altre due stagioni, con la nuova scadenza che sarà fissata al giugno 2028. Dimarco andrà a percepire oltre il doppio dell’ingaggio attuale, ovvero intorno ai 4 milioni di euro bonus compresi.

Calciomercato Inter, follia Guardiola: 100 milioni per l’assalto a Dimarco

Un modo anche per allontanare gli assalti fuori dall’Italia, dove a spingere c’è soprattutto il Manchester City in Inghilterra.

I campioni d’Europa hanno messo nel mirino Dimarco da tempo e Pep Guardiola stravede per l’ex terzino di Parma e Verona, tanto da essere disposto a investire quasi 100 milioni di euro per il cartellino del classe ’97 come riporta la testata ‘Fichajes.net’. La volontà dell’Inter e del giocatore però è chiara, con le parti che vogliono proseguire il matrimonio insieme ancora per lungo tempo. Il rinnovo contrattuale è sempre più vicino, con lo stesso Dimarco che a più riprese ha espresso la volontà di continuare a indossare la maglia della squadra del suo cuore. Da capire se la prossima estate il Manchester City passerà veramente all’assalto, recapitando nella sede di Viale della Liberazione e del presidente interista Zhang un assegno irrinunciabile per il nazionale italiano.