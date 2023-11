“Può offrirmi quello che vuole”: Calhanoglu e l’Inter, Bennacer esplosivo

Il centrocampista del Milan vicino al rientro dall’operazione esce allo scoperto sul suo futuro: “Guardo solo al progetto sportivo”

Bennacer si avvicina al ritorno in campo. Nel frattempo al canale Youtube di ‘Instant Foot’, il centrocampista rossonero ha parlato del trasferimento a costo zero del suo ex compagno in rossonero, Hakan Calhanoglu, dal Milan all’Inter.

“Voleva restare, poi non so cosa sia successo – ha svelato Bennacer – Hakan lo rispetto, però quando ho letto che sarebbe andato all’Inter, ho pensato: non può averlo fatto. Siamo amici, tuttavia in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby”.

Al Milan dal 2019, Bennacer esclude che possa fare come il turco traslocando sull’altra sponda dei Navigli: “L’Inter potrebbe offrirmi quello che vuole, ma non ci andrò mai perché rispetto troppo il Milan: non dico che rimarrò qui tutta la carriera, però sicuramente non andrò mai da loro”.

“Nella mia carriera non ho mai guardato il contratto, bensì solo il progetto sportivo – ha sottolineato Bennacer, che a gennaio di un anno fa ha rinnovato fino al 2027 – Ricordo che prima della finale della Coppa d’Africa mi chiamò Massara parlando in francese. Gli dissi: ‘Vincerò la coppa e verrò’. Quello del Milan era il progetto giusto per me dopo la retrocessione con l’Empoli“.