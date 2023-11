Problemi al ginocchio, UFFICIALE: lascia la Nazionale e torna alla Juve

Apprensione in casa Juventus dopo il problema avvertito dal calciatore con la propria Nazionale

Ancora un infortunio rimediato in questa sosta delle Nazionali che sembra non risparmiare quasi nessuno. Stavolta si tratta di Weston McKennie, reduce da un problema al ginocchio come comunicato ufficialmente dalla nazionale statunitense.

Questo il comunicato della Federazione sul centrocampista della Juventus: “Weston McKennie ha lasciato il campo per recuperare da una tendinopatia aggravata del ginocchio sinistro. Nessun altro calciatore verrà aggiunto al suo posto nella rosa degli Stati Uniti”. Il calciatore rientrerà a Torino nella giornata domani, ma solo a scopo precauzionale. La sua presenza in vista del derby d’Italia contro l’Inter di domenica 26 novembre non è in dubbio.

Un match che, lo ricordiamo, vale come scontro diretto a tutti gli effetti per la vetta della classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi si trovano attualmente al comando della classifica con due soli punti di vantaggio sui bianconeri di Massimiliano Allegri. Se è vero che McKennie dovrebbe essere regolarmente a disposizione, non mancheranno comunque gli infortuni sia da una parte che dall’altra.

Il tecnico toscano, che potrebbe non recuperare Danilo, dovrà verificare in particolare le condizioni di Locatelli, Weah e Miretti. Dall’altra parte, invece, l’allenatore interista ha perso per un infortunio al polpaccio in Nazionale Bastoni che si unisce all’indisponibilità di Pavard nel reparto arretrato.