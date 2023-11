Pippo Inzaghi, 5 cose che non sai dell’attuale allenatore della Salernitana

In molti conoscono il Pippo Inzaghi calciatore e, oggi, mister. Ma vi sono curiosità della vita privata che sfuggono ai più. Eccole.

Il 50enne Filippo Inzaghi è un ex calciatore che quasi tutti ricorderanno nelle sue esperienze in blasonati club come Milan o Juventus. Attaccante di rilievo anche in nazionale ed, infatti, fu tra i componenti della fortunata spedizione, che portò all’Italia il suo quarto titolo mondiale, in occasione della rassegna iridiata di Germania 2006.

Oggi Superpippo non ha smarrito il suo legame con il calcio, che anzi prosegue e lo vede da varie stagioni nel ruolo di allenatore. La speranza, sicuramente, è quella di continuare ad arricchire la propria bacheca di trofei e titoli, aggiungendone altri a quelli vinti da calciatore.

La scheda che segue non si focalizzerà però sui suoi risultati in campionato – oggi guida la Salernitana con il difficile compito di farle risalire la china in classifica di A – ma su alcune curiosità o particolari semi-sconosciuti della sua figura. Ecco di seguito una sintetica lista di ciò che arricchisce il profilo di Filippo Inzaghi, anche al di fuori dell’ambito prettamente calcistico. I dettagli.

Pippo Inzaghi, l’età anagrafica ha un valore relativo

Contattato dalla Gazzetta, l’ex bomber ha rivelato che per lui il traguardo dei 50 anni è stato molto significativo, quasi un ‘giro di boa’. Tuttavia i figli – ha spiegato – ridimensionano l’aspetto anagrafico, facendolo in qualche modo ringiovanire.

Anche il continuo contatto con i campi da calcio, i giocatori e il tifo delle partite, sicuramente ha il pregio di riportarlo a quei tempi della giovinezza, in cui gol e vittorie scandivano le sue domeniche e quelle degli appassionati che ne seguivano le gesta.

Ecco perché alla Gazzetta Pippo Inzaghi ha rivelato di non dare alla fine molto peso all’età anagrafica e che, anzi, non si è mai fatto condizionare dagli anni nella carta di identità, per farsi un’opinione di una determinata persona.

“A contare sono gli anni che ti senti dentro“, ha spiegato Superpippo. E a vederlo a bordo campo, durante le gare della Salernitana, pare proprio così: gli anni sono passati, ma Pippo è rimasto lo stesso di sempre.

L’unione familiare al centro della sua vita

Oltre al pallone, mai dimenticato, nella vita di Filippo Inzaghi hanno trovato posto anche gli affetti profondi. Anzi si può dire che in campo come in panchina e come in in ogni altra situazione della vita reale, Inzaghi ha nella famiglia il suo faro di orientamento.

Tra meno di un anno, indica la Gazzetta, l’allenatore della Salernitana si unirà in matrimonio alla compagna Angela Robusti, modella e organizzatrice di eventi. Con lei Filippo Inzaghi ha allargato la famiglia, dato che ha avuto due figli: Edoardo, nato il 24 ottobre di due anni fa, ed Emilia, nata il 21 marzo scorso.

Simone e Pippo Inzaghi, due fratelli che vanno d’accordo

C’è una particolarità che accomuna i fratelli Simone e Filippo ed è rappresentata oggi da ruolo di allenatore. Se Simone ha già raggiunto i vertici all’Inter, Filippo sta avendo finora una carriera un po’ meno brillante, ma che comunque è stata in grado di garantirgli panchine di Serie B e di Serie A.

Anche in passato qualcosa li univa, ed era il ruolo in campo: entrambi attaccanti ed entrambi dotati di un ottimo fiuto per il gol. Oggi i due restano legati da profonda stima, tanto che alla Gazzetta in passato Pippo Inzaghi ha ammesso che, con il fratello minore Simone, non c’è mai stato un vero contrasto, una lite o un diverbio.

Sempre relazioni fitte, sincere e fondate sul sostegno reciproco. Anche la comune passione per il pallone, che ha dato loro fortuna, popolarità e successo, non può che aver contribuito a tener saldo il rapporto di fratellanza.

Ecco perché tra i due non si può dire vi sia alcuna rivalità o contrapposizione. Al massimo, soltanto nelle gare di campionato che vedono opposte Salernitana ed Inter.

La grande attenzione all’alimentazione

Intelligenza calcistica e senso del gol a parte, Pippo Inzaghi con il pallone non è mai stato un fenomeno a livello tecnico. Ma si è sempre mantenuto ai più alti livelli atletici, mangiando come dovrebbe fare ogni sportivo professionista. E di ciò ne ha beneficiato il suo gioco, fatto di astuzia e movimenti rapidi.

Oltre agli scrupolosi allenamenti, cibi ben precisi come petto di pollo, bresaola o riso hanno determinato la sua dieta di calciatore. Oggi, ha rivelato la compagna, Pippo Inzaghi ama fare la spesa al mercatino biologico, per una alimentazione a base di prodotti light e non disdegna creme e verdure.

Lo sport anche nel tempo libero

Pippo Inzaghi ha raccontato di essere entusiasta della passione del figlio Edoardo per il calcio. Ci gioca spesso e quando non è impegnato con le partite della Salernitana, una parte del tempo libero la dedica per dare quattro calci al pallone insieme a lui.

Altrimenti, tra gli altri sport amati c’è il tennis e il footvolley con gli amici, che lo aiutano a tenersi in forma. Ed oggi, ad ormai 50 anni compiuti, la linea resta una delle sue caratteristiche immutate.