Petagna, puntare su di lui al Fantacalcio sì o no? I numeri aggiornati

Petagna è a caccia di gol nel Cagliari, club in cui sta faticando a trovare spazio. Al Fantacalcio ci sono buoni motivi per prenderlo?

Triestino, classe 1995, Andrea Petagna è un calciatore che proviene dal Monza, militando oggi nel Cagliari – club in cui si trova in prestito. Nello scorso campionato i brianzoli si sono comportati piuttosto bene lungo tutto il torneo, conseguendo una meritata e tranquilla salvezza e un undicesimo posto finale in classifica di A.

Tra coloro che hanno fatto meno la differenza vi è, però, l’attaccante Petagna che, con 31 partite a voto, ha messo a segno 4 gol fornendo anche 5 assist. Un bottino di certo non grandioso per un giocatore da cui la società, molto probabilmente, si aspettava un apporto decisamente maggiore.

Oggi Petagna veste la maglia del Cagliari, nella speranza di dare un costante contributo ai successi del club. Terzultimo in classifica, il club sardo avrebbe più che mai bisogno anche dei suoi gol, che però in questa stagione sono al momento fermi a zero.

Di seguito una sintetica scheda ne ricapitolerà alcune cifre e dati interessanti.

Come ha giocato Petagna nell’ultima gara contro la Juventus

Nella dodicesima giornata il Cagliari ha affrontato la Juventus nella difficile trasferta di Torino. E’ finita 2-1 per i bianconeri, con reti tutte nel secondo tempo. Al 2-0 della Juve ha replicato la parziale rimonta sarda con Dossena, che poi non è riuscito per un pelo a pareggiare i conti di testa.

Di fatto nella gara, che ha segnato anche il ritorno in campo di Lapadula, è mancato l’apporto degli attaccanti rossoblù. Luvumbo, Viola, Shomurodov e Oristanio ci hanno messo impegno, ma senza spunti o guizzi vincenti.

Anche Petagna, che ha giocato solo nel primo tempo, si è dato da fare, avendo il compito di catalizzare palloni, contendendoli a Bremer e Gatti. Si è rivelato nell’insieme volenteroso, ma poco concreto e spesso chiuso dai difensori bianconeri, che gli hanno impedito di ricevere invitanti lanci lunghi.

Per lui un’altra gara senza gol e un Fantavoto pari a sei.

Petagna, i voti al Fantacalcio

Finora in questa prima parte di campionato Andrea Petagna non ha riscosso la pienissima fiducia del tecnico Ranieri. L’attaccante è infatti sceso in campo in sette gare su dodici ma soltanto in sei ha preso il voto al Fantacalcio. Questo perché alla quinta giornata, Atalanta – Cagliari, Petagna è entrato al 79′ e dunque non totalizzando minuti sufficienti ad un giudizio.

Nelle altre gare il voto è arrivato ma è sempre stato compreso tra il 5,5, nelle gare contro Milan e Fiorentina – rispettivamente alla sesta e settima giornata – e il 6, ottenuto all’ottava contro la Roma oltre che nell’ultima gara contro la Juve.

Suo miglior risultato in Cagliari – Genoa all’undicesima giornata, peraltro la seconda gara in cui è entrato nel secondo tempo. Nella mezzora giocata, infatti, Petagna si è reso protagonista con un assist. Fantavoto pari a sette.

Petagna, i numeri in breve

Le fredde e sintetiche cifre non riassumono a tutto tondo il profilo e le prestazioni di un calciatore, ma aiutano ad averne un quadro generale – anche e soprattutto in ottica Fantacalcio.

Vediamo allora quelle dell’attaccante Petagna:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: uno;

Espulsioni: zero;

Ammonizioni: una;

Fantamedia: 6,00.

A quanto prendere Petagna al Fantacalcio?

Luvumbo, Shomurodov, Pavoletti e Lapadula: nel reparto d’attacco del Cagliari c’è una certa concorrenza e Andrea Petagna questo lo sa bene. E’ venuto al Cagliari per provare a migliorare l’ultima stagione non esaltante con il Monza, che gli è valsa comunque una Fantamedia pari a 6,56 – ma con soltanto 19 presenze da titolare.

Al Cagliari sta avendo più minutaggio, come era lecito aspettarsi anche per gli infortuni di giocatori quali Pavoletti e Lapadula, che in attacco gli sono concorrenti, oltre che compagni.

Con i sardi è sceso in campo in diverse gare di questo torneo di A, ma senza mai dare l’impressione di essere diventato inamovibile. La sua presenza in campo nelle prossime partite dipenderà perciò anche dalla condizione del rientrato Lapadula e da quale sarà l’effettivo contributo di quest’ultimo, in termini di gol e prestazioni.

Oggi Petagna vale all’incirca un 5° slot al Classic, oppure un’ultima riserva al Mantra. Al Cagliari, dicevamo, dovrebbe giocare di più che al Monza, assicurando almeno 25 presenze. Pesa però l’incognita bonus, gol e assist. Quest’anno finora alla voce ‘reti realizzate’ è a secco.

Ecco perché l’acquisto è da prendersi in considerazione, ma soltanto per una spesa pari a 20/25 crediti su budget 1000.