Juventus tradita, Chiesa a Milano: l’affare prende quota a gennaio

Non solo in campo, l’attaccante torna protagonista anche sul calciomercato: dal rinnovo con la Juve al clamoroso trasloco nell’altra big di Serie A

Federico Chiesa è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria per 4-2 contro la Macedonia che avvicina l’Italia a Euro 2024. Con la doppietta dell’Olimpico, il secondo è stato sublime, il classe ’97 tocca quota 5 gol con la maglia della nazionale maggiore. Oltre che sul campo, il figlio d’arte è però tornato protagonista anche sul calciomercato. In discussione con la Juventus un rinnovo tutt’altro che semplice, mentre da Oltremanica sono ricorrenti le voci che lo danno nel mirino di alcune squadre di Premier.

Il futuro di Chiesa, del resto, può essere solo a Torino o nel massimo campionato inglese. Conosce alla perfezione la lingua ed è dalla Premier League, fatta eccezione per l’Arabia Saudita che difficilmente prenderebbe in considerazione, che potrebbero arrivare offerte importanti per il suo cartellino. Che Giuntoli era disposto a cedere l’estate scorsa, se solo fosse arrivata la proposta giusta. Ciò non è avvenuto e il 26enne di Genova è rimasto alla corte di Allegri, tornando subito a ritagliarsi un ruolo di primissimo piano.

Il tecnico lo vede come una punta, una seconda punta, e qualcosa di positivo in tal senso si è visto, specie a inizio stagione. Fin qui sono 4 le reti messe a segno dall’ex viola, tutte tra la prima e la quinta giornata.

Tornando al suo futuro, i bookmakers viaggiano molto con la fantasia ipotizzando per lui addirittura un trasloco a Milano, precisamente al Milan, nella prossima finestra invernale.

Chiesa-Milan a gennaio quotato a 20 dai bookmaker. Bancato anche Politano

Chiesa in rossonero a gennaio, l’operazione prende quota. Nel senso che questo clamoroso – e, aggiungiamo noi, impossibile – trasferimento ha già una quotazione.

‘Sisal’ ha messo a 20 il passaggio del numero 7 dalla Juventus al Milan nel mercato cosiddetto ‘di riparazione’. Nello specifico entro il 31 gennaio 2024, il giorno del gong. Nel calcio e nel calciomercato se ne sono viste di tutti i colori, ma Chiesa in rossonero forse le batterebbe tutte. Un po’ più facile, almeno sulla carta, sarebbe Matteo Politano: l’esterno del Napoli e della Nazionale agli ordini di Pioli viene quotato a 9.