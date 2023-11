Juventus, è Chiesa ‘contro’ Allegri: “Contratto a vita”

La doppietta messa a segno con la Nazionale Italiana ha incantato i tifosi della Juventus

Con una doppietta strepitosa, Federico Chiesa ieri sera si è caricato nuovamente sulle spalle la Nazionale Italiana trascinando gli uomini di Luciano Spalletti verso la qualificazione agli Europei 2024 di Germania. Lunedì sera ad attendere gli Azzurri ci sarà l’Ucraina, ultimo vero ostacolo prima del passaggio aritmetico ai gironi.

Forte del successo ottenuto all’andata, alla squadra di Spalletti basterà anche solo il pareggio contro l’Ucraina nella sfida decisiva di lunedì per centrare la qualificazione ai prossimi Europei. Con un Chiesa in questa condizione fisica e mentale, chiaramente, il lavoro degli azzurri non può che essere agevolato. Una prestazione che nelle ultime ore, soprattutto sui social, ha fatto comunque discutere sollevando diversi punti interrogativi sull’attaccante.

Un Chiesa così letale, infatti, poche volte lo si è visto in questa stagione a livello di club. Sia per qualche guaio fisico che evidentemente ne ha rallentato la crescita e che lo ha tenuto lontano dai campi, ma anche per il diverso stile di gioco della Juventus e per la posizione che gli ha disegnato Massimiliano Allegri. In particolare l’allenatore toscano ha ricevuto diverse critiche su questo aspetto, da parte di numerosi tifosi bianconeri.

Juve, i tifosi esaltano Chiesa e demoliscono Allegri: “Fatelo giocare nel suo ruolo”

Rispetto alla posizione da seconda punta che gli viene cucita alla Juventus, con la Nazionale Italiana di Spalletti Chiesa è tornato finalmente al ruolo naturale di esterno sinistro di un tridente offensivo.

In un sistema di gioco certamente più propositivo con la palla tra i piedi rispetto a quello più attento alla fase di non possesso dei bianconeri, sono state esaltate tutte le qualità di uno straripante Chiesa. Così, al post condiviso dalla Juve su ‘Twitter’ in cui è stata celebrata la doppietta del proprio attaccante, non sono mancati i commenti anti-Allegri, oltre ai tanti complimenti per l’esterno.

Se al club bianconero da una parte è stato chiesto di “rinnovare a vita” l’ex Fiorentina, dall’altra il popolo juventino ha invece esortato l’allenatore toscano a riportare Chiesa nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco.

Fatelo giocare nel suo cristo di ruolo — Clelia🍺 (@Cleliavignolo) November 18, 2023

Chiesa con un allenatore propositivo: — ⚡⁷ (@Flash_Denny7) November 18, 2023

Secondo qualcuno rende di più da seconda punta….. — Alessandross8 (@Alessandro12213) November 18, 2023

rinnovatelo a vita — tonia🦋 (@_fedexdusan) November 18, 2023

*doppietta giocando nel suo ruolo e con un allenatore che ne esalta le caratteristiche — L'orologio di Mazzarri ⌚️ (@6___Andrea___66) November 18, 2023

Quando martedì rientrerà dagli impegni con la Nazionale, fategli firmare subito un contratto a vita Federico è il nostro presente, ma soprattutto capitano e bandiera del nostro futuro — Emanuele (@emanuelelecito) November 18, 2023

Nel suo ruolo naturale è un fuoriclasse assoluto. Ditelo al fantino… 😑 — Dante (@Dante_NightCall) November 18, 2023