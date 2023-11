Juan Jesus al Fantacalcio: ecco come comportarsi

Juan Jesus è uno dei difensori a disposizione del Napoli; cerchiamo di capire come comportarsi a livello fantacalcistico

Il Napoli, nella scorsa stagione, si è laureato campione d’Italia al termine di una stagione dominata dalla prima all’ultima partita. I partenopei hanno messo in campo tutta la loro qualità e tra le caratteristiche principali non possiamo non andare a menzionare l’incredibile capacità di imporre la propria filosofia di gioco (in Italia ma anche a livello internazionale) indipendentemente dall’avversario.

Un gioco bello ed efficace e questo va attribuito, per forza di cose, a Spalletti; il tecnico è stato bravo a costruire una squadra semplicemente perfetta con una precisa identità e la consapevolezza dei propri mezzi. Il risultato non poteva che essere lo scudetto con la squadra desiderosa di ripetersi in questa stagione; missione decisamente complicata considerando l’addio dell’artefice del meraviglioso percorso dello scorso anno.

Spalletti ha scelto di lasciare il Napoli per poi decidere, dopo poco tempo, di accettare l’avventura sulla panchina della nazionale azzurra. Una notizia difficile da digerire per l’ambiente partenopeo visto l’importanza, nello scorso anno, del tecnico; al suo posto la società campione d’Italia ha deciso di puntare su Rudi Garcia.

Una scelta che, fin da subito, ha destato più di qualche dubbio; il campo non ha sicuramente dato ragione al presidente partenopeo considerando la scelta, da parte del numero uno del Napoli, di cambiare guida tecnica affidando la sua squadra a Mazzarri. Il compito dell’allenatore è quello di restituire serenità e tranquillità ad una squadra con tutto il potenziale per andare a vivere una stagione da protagonisti sia in campionato sia in ambito internazionale. Tra i protagonisti della rosa di Mazzarri troviamo Juan Jesus.

Il difensore può andare a fornire un contributo importante alla stagione dei partenopei considerando la sua esperienza ma anche un curriculum di tutto rispetto. Non solo nel Napoli ma importanza anche all’interno del Fantacalcio nonostante, fino ad ora, abbia giocato solamente quattro partite.

Proprio su questo aspetto si stanno interrogando i fantallenatori; con il mercato di riparazione in arrivo bisogna capire come comportarsi con Juan Jesus. Non è una domanda semplice a cui rispondere perché, con il cambio di allenatore, potrebbero anche cambiare le gerarchie nel sistema difensivo dei partenopei soprattutto se Mazzarri dovesse decidere di giocare con il 4-3-3.

L’impressione è che si debbano aspettare i prossimi appuntamenti del Napoli per aspettare eventualità a livello di sistema tattico in modo da capire come comportarsi. A questo, però, dobbiamo aggiungere un’altra cosa che può spostare la decisione del fantallenatore e parliamo del numero di partecipanti alla lega fantacalcistica; qualora ci fossero dalle otto alle dodici persone il consiglio è quello di tenere Juan Jesus per avere, sempre a disposizione, una valida alternativa nel corso della stagione.

Juan Jesus e il Fantacalcio: i numeri stagionali

Prima di andare ad analizzare i numeri stagionali di Juan Jesus, bisogna sottolineare come il difensore sia stato costretto a fermarsi prima del match esterno in casa del Bologna. Un problema fisico che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Il suo ritorno può risultare determinante per la stagione dei partenopei.

Andiamo ora a vedere i numeri di Juan Jesus partendo dall’esordio contro il Frosinone; una buonissima prestazione da parte del centrale che riesce ad ottenere la sufficienza piena. Sei e mezzo, invece, alla seconda giornata di campionato contro il Sassuolo dove conferma, ancora una volta, le sue qualità difensive.

Il Napoli esce sconfitto dal big match contro la Lazio ma Juan Jesus si rende protagonista con una prestazione decisamente positiva e infatti, a livello di valutazione, viene premiato con la sufficienza. Mezzo punto in meno, invece, nella trasferta in casa del Genoa; quella resta, ancora oggi, l’ultima partita giocata dal centrale in campionato a causa di un problema fisica e della crescita degli altri difensori presenti in rosa. Ecco i numeri di Juan Jesus fino a questo momento

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6

Juan Jesus nella probabile formazione di Atalanta Napoli

Al termine della sosta per le nazionali il Napoli è chiamato a dare una risposta dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli; i partenopei sono attesi dalla trasferta di Bergamo in casa dell’Atalanta. Una partita tanto importante quanto complicata considerando la forza del club bergamasco specialmente davanti al proprio pubblico.

I partenopei però non possono permettersi passi falsi; l’obiettivo è vincere per non perdere ulteriore terreno dalle prime tre della classifica. Servirà una grande prestazione e, ad oggi, Juan Jesus non sembra essere tra i protagonisti; il centrale, infatti, potrebbe partire dalla panchina ma non è da escludere che possa entrare a gara in corsa e fornire un contributo importante per ottenere il risultato.

Andiamo ora a vedere la probabile formazione del Napoli con il centrale che dovrebbe iniziare la partita dalla panchina. Gollini; Olivera, Natan, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Raspadori, Politano.