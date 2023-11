“Condizioni inaccettabili”: Quagliarella annuncia il ritiro

Fabio Quagliarella annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Era svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Sampdoria

All’età di 40 anni compiuti, Fabio Quagliarella appende le scarpette al chiodo. Una decisione legata a diversi fattori, in primis la sua condizione di natura atletica.

All’età di 40 anni compiuti (il prossimo 31 gennaio spegnerà 41 candeline) Fabio Quagliarella si ritira dal calcio giocato. Una decisione, quella dell’attaccante ex Sampdoria, legata a diversi fattori, uno su tutti la condizione fisica. Una condizione che non gli ha permesso di continuare a giocare, almeno a livello professionistico. Ha chiuso la sua carriera da calciatore professionista lo scorso 30 giugno, quando è scaduto il contratto che lo legava alla Sampdoria.

Una carriera lunga, ricca, con alti e bassi ma sempre nel segno del gol. In carriera ne ha realizzati 210, di cui 181 in Serie A, campionato del quale è diventato un simbolo, affermandosi come quarto calciatore più anziano di tutti i tempi ad aver segnato un gol nel massimo campionato italiano. Il 20 maggio scorso ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 nel 5-1 del Milan sulla Sampdoria. Un gol realizzato all’età di 40 anni e 110 giorni. Meglio di lui hanno fatto solo Silvio Piola, Alessandro Costacurta e Zlatan Ibrahimovic.

Quagliarella si ritira: le parole dell’ex attaccante

Lo stesso ex attaccante di origini campane ha rivelato la scelta di ritirarsi dal calcio giocato durante uno speciale sul derby della Lanterna di Sky Sport.

“Sono costretto a smettere” ha ammesso Fabio Quagliarella, spiegando di essere “svincolato”, ma “in condizioni fisiche non accettabili” per poter scendere in campo. “Avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere“ ha concluso Quagliarella che nel corso della sua carriera da calciator professionista ha vestito le maglie di Torino, Florentia Viola, Chieti, Ascoli, Udinese, Napoli, Juventus e Sampdoria.

In blucerchiato ha messo a segno oltre cento gol, scrivendo pagine importanti della recente blucerchiata. Nel corso della sua carriera ha racimolato anche 29 apparizioni con la maglia della Nazionale e 8 reti in azzurro, l’ultima il 26 marzo 2019 nella vittoria per 6-0 sul Liechtenstein valevole per le qualificazioni agli Europei. Indimenticabile proprio la stagione 2018/2019, quando riuscì a conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A con un bottino di 26 gol.