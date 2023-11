ATP Finals, Sinner nella storia: batte Medvedev e centra la finale

Con un terzo set clamoroso, il tennista italiano si è aggiudicato la sua prima finale alle ATP Finals

Jannik Sinner è ufficialmente il primo italiano nella storia a centrare una finale alle ATP Finals. Con una partita memorabile, il tennista è riuscito ad annientare Daniil Medvedev in tre set (6-3 6-7 6-1) davanti al tifo caloroso di un Pala Alpitour impazzito per la vittoria in semifinale.

Una partita, quella disputata da Sinner questo pomeriggio alle ATP Finals di Torino, che ricorderemo per molto tempo. Dopo un ottimo primo set, Jannik ha sofferto nel secondo un calo fisico che ha consentito a Medvedev di pareggiare i conti al tie break. Nonostante le difficoltà, al terzo set Sinner ha tirato fuori una prestazione devastante che non ha lasciato scampo all’avversario con scambi praticamente perfetti ed un paio di rovesci lungo linea che rimarranno impressi per parecchio tempo. Appuntamento dunque alla finalissima di domani che Sinner disputerà contro il vincitore dell’altra semifinale Alcaraz-Djokovic di questa sera.