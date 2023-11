Allarme Inzaghi, portiere ko in Nazionale: l’annuncio ufficiale

L’estremo difensore è stato costretto al cambio per un problema muscolare dopo uno scontro

Brutte notizie per Inzaghi in vista del prossimo turno di campionato. L’attuale sosta dedicata alle Nazionali, infatti, continua a non risparmiare calciatori come testimoniato dall’ultimo infortunio ufficiale capitato all’estremo difensore.

In occasione del match della scorsa notte perso dal Messico per 2-0 in trasferta contro l’Honduras, al 22′ del primo tempo Guillermo Ochoa è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in seguito ad uno scontro che era avvenuto con un avversario in uscita nei primi minuti di gioco.

A confermare la natura del problema avvertito è stato lo stesso portiere della Salernitana, che al termine del match ha spiegato cosa gli ha impedito di poter rimanere in campo: “E’ stato nello scontro dove ho sentito che si è mosso qualcosa. Aspettiamo gli esami di domani, ma credo che sia qualcosa muscolare”.

Pessimista, invece, il commissario tecnico Jaime Lozano che in conferenza stampa ha parlato così dell’infortunio capitato ad Ochoa: “Memo difficilmente sarà pronto entro pochi giorni”. Notizie certamente non rassicuranti per Pippo Inzaghi che potrebbe essere costretto a dover rinunciare al suo portiere titolare in vista dell’anticipo di sabato prossimo in casa contro la Lazio.

Infortunio ufficiale, la Salernitana perde Ochoa

Nonostante le parole rassicuranti da parte di Ochoa dopo l’infortunio muscolare, rimane grande apprensione in casa Salernitana.

Il portiere messicano sin dal suo arrivo a Salerno è diventato uno dei leader dello spogliatoio e senza dubbio tra i calciatori più importanti. La Salernitana non sta vivendo una grande stagione sino a questo momento, come confermato dall’ultimo posto in classifica. La formazione campana, tra l’altro, ha già cambiato anche guida in panchina esonerando Paulo Sousa e chiamando al suo posto Pippo Inzaghi. Il tecnico, dopo aver lasciato la Reggina la scorsa estate, non aveva ancora trovato squadra. Riuscire a mantenere i granata in Serie A sarà un obiettivo davvero arduo da raggiungere vista la grande concorrenza e l’equilibrio che regna sovrano nella parte bassa della classifica.