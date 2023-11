Al Milan non c’è pace: infortunio e sostituzione obbligata in Nazionale

Nuovo infortunio per il Milan, sostituito all’intervallo con la maglia della sua nazionale: Pioli trema in vista del ritorno in campo dopo la sosta

Ormai è una consuetudine. Il Milan non ha pace e l’infermeria rossonera potrebbe contare l’ennesimo infortunio stagionale.

A far tremare stavolta Pioli è Fikayo Tomori, toccato duro nel corso dell’impegno dell’Inghilterra venerdì sera contro Malta nel match valido per le qualificazione ad Euro 2024. Il difensore del Milan ha rimediato un doppio colpo alla caviglia destra, che lo ha costretto alla sostituzione e a restare negli spogliatoi all’intervallo. L’ex Chelsea ha dovuto alzare bandiera bianca e le sue condizioni verranno valutate più nel dettaglio nelle prossime ore in vista dell’ultimo impegno del girone della nazionale di Southgate (già qualificata per gli Europei in Germania della prossima estate) in casa della Macedonia.

Milan, nuovo infortunio: Tomori KO con l’Inghilterra

In ansia ovviamente anche e soprattutto il Milan sullo stato fisico di Tomori, che ieri è stato impiegato dal Ct inglese nell’inusuale posizione di terzino sinistro vista l’emergenza nel ruolo della selezione dei ‘Tre Leoni’.

Il club rossonero è in contatto con i medici dell’Inghilterra sull’evoluzione delle condizioni di Tomori, con Stefano Pioli che ovviamente incrocia le dita in vista della ripresa dopo la sosta e con il ‘Diavolo’ in crisi di risultati in campionato. Il Milan al ritorno in campo sarà impegnato nella delicata gara di San Siro contro la Fiorentina, mentre in Champions League tre giorni dopo è in programma la decisiva sfida con il Borussia Dortmund. Pioli nel reparto difensivo deve già far fronte alla lunga assenza di Kalulu, che non rientrerà prima di marzo. Ai box inoltre al momento c’è anche Leao, con l’asso portoghese che spera di recuperare in tempo per l’incrocio europeo da dentro o fuori del 28 novembre con il Borussia.