Stangata UFFICIALE: 6 giornate di squalifica per insulti offensivi

Scattata ufficialmente l’inchiesta nei confronti del tecnico, autore di dichiarazioni molto pesanti dopo la sconfitta in campionato

Il tecnico della big rischia una lunga squalifica per gli insulti, giudicati “offensivi”, rivolti agli ufficiali di gara lo scorso 4 novembre.

Parliamo di Arteta, manager dell’Arsenal attualmente terza in Premier a un solo punto di distanza da Liverpool e Manchester City. Fin qui i ‘Gunners’ hanno perso solo due volte, col Lens in Champions e contro il Newcastle in campionato. Proprio quella contro i bianconeri ha scatenato l’ira del tecnico basco.

I ‘Magpies’ hanno sconfitto l’Arsenal per 1-0 grazie alla rete di Gordon, una rete ritenuta nettamente irregolare e contestata duramente da Arteta nel dopo gara: “Dobbiamo parlare del risultato perché mi dovete dire come diavolo è stato possibile convalidare questo gol. Incredibile, mi sento in imbarazzo. È una vergogna assoluta che questo gol sia stato convalidato”.

L’attacco di Arteta era diretto al direttore di gara Attwell, ma anche agli arbitri del Var. La marcatura di Gordon, infatti, sembrava essere viziata da ben tre infrazioni: la palla presa fuori linea da Willock, il fallo commesso in attacco di Joelinton su Gabriel, infine il potenziale fuorigioco dello stesso Gordon.

Le dichiarazioni di Arteta hanno fatto il giro del mondo e, ovviamente, non sono state accolte benissimo dalla Football Association.

Football Association, inchiesta su Arteta: “Commenti offensivi”. Sei giornate a Simpson

Attraverso un comunicato, la FA ha annunciato l’apertura ufficiale di una inchiesta sull’allenatore dei londinesi, il giorno dopo schieratosi con Arteta.

“Mikel Arteta è stato accusato di violazione della regola FA E3.1 in seguito ai commenti che ha fatto nelle interviste ai media dopo la partita di Premier League dell’Arsenal contro il Newcastle United sabato 4 novembre – recita la nota – Si sostiene che i suoi commenti costituiscano una cattiva condotta in quanto sono offensivi nei confronti degli ufficiali di gara e/o dannosi per il gioco e/o portano discredito al gioco stesso”.

Arteta ha tempo fino a martedì 21 novembre per rispondere all’accusa.

Rischia una squalifica importante, com’è quella appena inflitta a Jack Simpson per cattiva condotta nel corso tour pre-campionato del Cardiff City in Portogallo nel luglio 2023. Nel comunicato si parla di “violazione aggravata”, specificatamente di insulti razzisti, con il calciatore che ha ammesso le sue colpe in udienza. Per lui 6 giornate di squalifica e una ammenda di 8mila sterline.