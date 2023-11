Sorare: il fantacalcio più ricco di sempre passa dagli NFT

Sei un appassionato di fantacalcio e stai cercando una piattaforma unica nel suo genere per guadagnare premi e monetizzare la tua passione per lo sport? Sorare è la nuova piattaforma alimentata dalle tencnologie blockchain e non fungible token (NFT) che sta rivoluzionando il settore grazie ai colossali premi in palio.

La piattaforma Sorare non è un semplice modo di giocare del fantacalcio, ma può diventare una grande occasione di investimento e guadagno per i più abili e scaltri appassionati di sport.

Sorare crea una simbiosi tra la tecnologia blockchain dei Non fungible token (NFT) e il celebre gioco del fantacalcio, creando occasioni uniche per gli appassionati da ogni angolo del mondo. Un altro aspetto certamente non trascurabile riguarda le opportunità di guadagno e investimento offerte dalla piattaforma.

I giocatori di calcio sono raffigurati in carte digitali uniche, collezionabili e commerciabili. Ciò significa che si potrà comprare e vendere uno specifico giocatore con gli altri partecipanti al gioco, oppure acquistare delle “bustine” e cercare di trovare le carte più rare e preziose. Alcune carte uniche sono state vendute anche a diverse decine di migliaia di dollari. Non male per un gioco online.

Per una guida completa a Sorare, come aprire l’account e ricevere i primi giocatori per comporre la squadra, corri a leggere il nostro articolo:

Sorare: guida definitiva al fantacalcio NFT più ricco di sempre

Cos’è Sorare e come funziona

È possibile guadagnare punti competendo con altri giocatori di fantacalcio su Sorare. La costruzione di strategie e formazioni rende i tornei virtuali qualcosa di più di un semplice gioco. I punti aumentano man mano che si scoprono le prestazioni dei propri atleti nella vita reale. Questa piattaforma basata sulla blockchain Ethereum (ETH) è stata creata nel 2018, ma ha visto la sua prima esplosione durante la mania degli NFT del 2020 e da allora continua a dominare tutte classifiche.

Per iniziare a giocare al fantacalcio i Sorare avvia una squadra virtuale come manage. Il cuore del gioco sono i token non fungibili (NFT), o carte digitali collezionabili. Gli utenti ricevono cinque carte giocatore gratuite quando si iscrivono a Sorare.

L’utente può iniziare immediatamente senza spendere soldi. Sorare è gratuito? Sì, ma fare acquisti con denaro reale può aiutare a salire di livello. Ogni squadra di calcio ha bisogno di un portiere, un difensore, un centrocampista, un attaccante e un sostituto. Il marketplace NFT OpenSea vende queste carte giocatore. La squadra riceve punti del campionato SO5 in base alle prestazioni dei giocatori in tempo reale.

I giocatori degli utenti competono settimanalmente in tornei virtuali e ricevono punti per le loro prestazioni fisiche sul campo. I giocatori di calcio ricevono cartellini rossi o segnano gol? Allora guadagnano o perdono punti di gioco.

Gli utenti noteranno questo aspetto nei loro punti, positivi o negativi. Anche la fortuna è importante, poiché un giocatore di punta può essere messo in panchina e riposare. Per salvaguardare le dinamiche di gioco, esistono NFT da collezione non comuni, uniche e molto rare. Twitter ha trasmesso in livestreaming l’asta della carta del calciatore professionista Erlin Haalands per oltre 700.000 dollari lo scorso febbraio. Gli NFT di Sorare sono scambiate in Ether (ETH), una delle criptovalute più famose sul mercato.