Rifiuta la convocazione in Nazionale: Ct su tutte le furie

E’ diventato un caso nazionale il rifiuto da parte dell’attaccante alla chiamato ufficiale del commissario tecnico

Negare la propria disponibilità dinnanzi la chiamata di una Nazionale importante, a prescindere dalla categoria di riferimento, non è sicuramente una mossa ben vista da qualsiasi Federazione di calcio. Specialmente a pochi mesi di distanza da una competizione tanto attesa come l’Europeo 2024.

Se la Federazione a cui è stato comunicato il rifiuto alla convocazione da parte della Nazionale Under 21 è quella tedesca, peraltro la stessa che ospiterà nel proprio paese i prossimi Europei nell’estate 2024, ecco che ci ritroviamo davanti ad un ‘suicidio’ sportivo in piena regola. Quanto accaduto vede infatti protagonista Karim Adeyemi, forte attaccante del Borussia Dortmund che potrebbe aver detto addio alla Nazionale Tedesca per diverso tempo.

Come riferito da ‘Sport Bild’, infatti, l’attaccante prelevato dal Borussia per rimpiazzare la partenza di Erling Haaland nell’estate 2022 ha deciso di rispedire al mittente la convocazione ufficiale da parte della Germania U21. Una decisione effettivamente discussa prima con la Federcalcio Tedesca, ma che si è portata dietro non pochi malumori. In primis da parte del selezionatore U21 Antonio Di Salvo, scottato dal gran rifiuto da parte del centravanti.

Adeyemi rifiuta la Germania U21: l’ira del commissario tecnico

Anche se ufficialmente il Ct Di Salvo si è limitato a commentare la notizia senza aggiungere altre opinioni personali, secondo il noto quotidiano sportivo l’allenatore non avrebbe gradito tale comportamento da parte del ragazzo.

Lo stesso selezionatore, infatti, in conferenza stampa ha cercato di chiarire la situazione senza alimentare troppo la polemica: “Ho parlato con lui e con il suo club, attualmente preferisce rimanere al Borussia per raggiungere i suoi obiettivi”. Ad oggi non sono comunque previste sanzioni ufficiali da parte della Federazione nei confronti di Adeyemi, sebbene in malcontento generale per quanto avvenuto. Il rischio per il calciatore, rimasto fuori dagli ultimi convocati della Nazionale maggiore di Julian Nagelsmann, è quello di poter dire addio quasi definitivamente alle proprie chance di rientrare in corsa per i prossimi Europei in casa.