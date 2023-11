Nuovo ko in Nazionale: torna subito dal club

Ennesimo infortunio subito in Nazionale: lascia il ritiro e torna subito dal proprio club

La sosta delle nazionali continua a mietere vittime per quanto riguarda gli infortuni. Non solo Luciano Spalletti, ma anche tanti altri ct sono alle prese con giocatori acciaccati e che per problemi fisici o non hanno potuto rispondere alla chiamata o sono stati costretti a lasciare il ritiro.

Tra questi ct c’è anche Julian Nagelsmann, da meno di un mese alla guida della Germania dopo essere subentrato ad Hansi Flick. Nagelsmann dovrà essere bravo a creare l’ossatura della squadra in vista di quelli che saranno gli Europei che saranno ospitati in casa. In questa sessione di novembre, i tedeschi affronteranno Turchia e Austria in due amichevoli, ma Nagelsmann non avrà a disposizione Marc Andre ter Stegen.

Germania, ter Stegen out per problemi alla schiena: torna a Barcellona

Il portiere del Barcellona lascerà domani il ritiro per tornare in Spagna a causa di problemi alla schiena.

Lo ha annunciato lo stesso Nagelsmann in conferenza stampa pre-gara: “Salterà entrambe le partite. Purtroppo ha un forte mal di schiena e domani lascerà il ritiro per tornare in Spagna. Non ha senso che continui a restare con noi, giusto che possa tornare dal suo club e curarsi lì”. Una notizia che il ct tedesco ha appreso solo nel pomeriggio: “Ho parlato con Marc, il dottore e l’allenatore dei portieri solo alle 16.30. Non mi aspettavo una perdita così a breve termine. Siamo rimasti tutti sorpresi”.

Impossibile però dire quanto potrà stare fuori l’estremo difensore: “Non lo so. Mi è stato solo detto che ha problemi alla schiena e questo gli impedisce di eseguire i movimenti da portiere. I medici del Barcellona sicuramente sapranno dire di più”. Oltre a ter Stegen, è out anche Manuel Neuer. Nagelsmann potrà quindi contare su tre estremi difensori: Trapp, Baumann e Blaswich, con il giocatore dell’Eintracht Francoforte favorito per una maglia da titolare.