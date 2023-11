McKennie torna certezza nella Juve di Allegri: i numeri al Fantacalcio cancellano ogni dubbio

Weston McKennie è sempre più elemento cardine della Juve stagione 23/24. I numeri più interessanti e i Fantavoti.

McKennie è tornato prepotentemente in auge nella Juventus. E dire che la scorsa estate la sua avventura con i bianconeri pareva arrivata ormai ai titoli di coda. A suon di prestazioni convincenti in campionato, il giocatore americano si è così conquistato nuova stima da parte della società, ambendo ora al rinnovo del contratto.

Vero anche che McKennie è stato abile nello ‘sfruttare’ le assenze a centrocampo di Fagioli, fermato per il caso delle scommesse, e di Pogba, fermato per la vicenda legata al doping certificato dalle controanalisi di alcune settimane fa.

Ebbene, McKennie è andato a voto al Fantacalcio in ben 11 partite di questa prima parte di campionato di Serie A, registrando una Fantamedia pari a 6,27 e una serie di prestazioni, dicevamo, che hanno fatto cambiare l’opinione su di lui. Da probabile partente, l’atleta è diventato una pedina semi-inamovibile nel modulo usato da Max Allegri. E visti i risultati nelle prime dodici giornate, c’è da scommettere che il suo utilizzo sarà continuativo nel corso della stagione.

A seguire una sintetica scheda illustrativa indicherà alcuni numeri interessanti di Weston McKennie con la maglia della Juve nella stagione 2023/2024: oggi è davvero un uomo su cui puntare al Fantacalcio? I dettagli.

Come ha giocato McKennie nell’ultima gara di campionato contro il Cagliari

Nella dodicesima giornata di campionato la Vecchia Signora si è imposta per 2-1 sul Cagliari, in una gara giocata tra le mura amiche. I gol sono arrivati tutti nella seconda frazione e da calcio piazzato. Anzitutto è stato Bremer a segnare l’1-0 su assist di Kostic, replicato poi dalla seconda rete sempre su assist del serbo: Rugani l’autore del raddoppio.

E’ stato in seguito Dossena per i sardi a riaprire la partita con un un gol di testa per il 2-1, sfiorando poi il pareggio sempre con una conclusione aerea.

La duttilità di Weston McKennie si è già vista nel corso di questo campionato e in quelli precedenti: l’americano è tornato a fare il centrocampista dopo tante gare da esterno, mostrando ottime condizioni fisiche. Sulla destra ha supportato le galoppate di Cambiaso, accompagnando i movimenti del laterale di fascia, ed entrando anche lui talvolta in area di rigore. Pur avendo preso un cartellino giallo, la sua verve non si è arrestata in corso di gara.

Il Fantavoto alla fine è pari ad un sei, anche se forse avrebbe meritato qualcosa in più – essendo arrivato vicino al gol nel primo tempo.

McKennie, i voti al Fantacalcio

L’americano classe 1998 è un centrocampista moderno e che sa essere utile in una pluralità di frangenti, sia in difesa che in attacco. Ecco perché la Juve, complice l’assenza di Fagioli e Pogba ha deciso di puntare su di lui, fin dalla prima giornata di campionato.

Weston è sceso in campo in tutte le prime dodici partite, andando a voto in undici. Ma soprattutto, raggiungendo quasi sempre la sufficienza: infatti, in una sola gara – alla settima di campionato contro l’Atalanta in trasferta – McKennie ha ottenuto un modesto 5,5.

Per il resto, dicevamo, solo voti pari ad almeno sei, con un risultato particolarmente significativo in Juve – Lazio alla quarta giornata. 3-1 per i bianconeri a fine gara e una prestazione assai convincente di McKennie, che gli è valsa un otto al Fantacalcio. In partita per lui anche un assist.

I numeri chiave di McKennie

Le cifre sintetiche non possono ricostruire il profilo e il rendimento di un atleta a tutto tondo, ma aiutano ad avere una valutazione di massima, di rilievo anche e soprattutto per chi gioca al Fantacalcio.

Ecco allora alcune cifre chiave sul centrocampista statunitense:

Partite a voto: undici;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: due;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,27.

McKennie è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

C’è aria di rinnovo del contratto di McKennie e questo è segnale della considerazione che la Juventus ha verso il giocatore. D’altronde l’atleta conosce bene il calcio e se la cava tecnicamente: si tratta di una mezzala dinamica e forte nelle gambe, in grado di leggere le situazioni di gioco, sia in fase di attacco che di difesa.

In altre parole, Weston McKennie può essere inquadrato come centrocampista box to box, che sa farsi trovare pronto in interdizione, come anche nello smarcamento in profondità. Era tornato alla Juve con l’obiettivo di aver più minutaggio possibile nelle rotazioni a centrocampo, ma ora Allegri ha deciso di puntare su di lui come titolare. E i risultati gli stanno dando ragione.

Non si può dunque considerare una riserva tra le fila dei bianconeri, mentre al Fantacalcio può essere almeno un profilo da terzo slot, per un costo di 20/30 crediti su budget pari a 1000, sia al Classic che al Mantra.