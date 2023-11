Macedonia, il ct Milevski: “Elmas ha chiesto il cambio”. Poi fa una richiesta a Mazzarri

Il ct della Macedonia del Nord riconosce la superiorità dell’Italia e manda un messaggio al nuovo allenatore del Napoli Mazzarri

La Macedonia del Nord cade 5-2 sul campo dell’Italia, cullando per qualche minuto il sogno di una rimonta clamorosa con i due gol nel secondo tempo. Ma la pessima prima metà di gara non permettono agli uomini di Blagoja Milevski di pareggiarla o comunque giocarsela fino alla fine.

Lo stesso ct macedone ha parlato nel postgara in conferenza stampa: “Complimenti all’Italia per la vittoria. Quando prendi 4-5 gol sei stato disattento. Nel primo tempo abbiamo fatto male, dopo alcuni cambi nella ripresa abbiamo fatto bene ma non siamo riusciti a pareggiare. Ci siamo aperti. Non sono contento della prestazione, soprattutto del primo tempo”. Poi sul Elmas: “Non contento del cambio? Non è vero, ha chiesto da solo la sostituzione perché non era fisicamente pronto per finire la partita. Si vede che gli manca un po’ di minutaggio nel Napoli e spero che questa situazione migliorerà, spero che avrà più minuti perché lo merita. Gioca in una squadra squadra”.