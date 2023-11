Luis Diaz dedica il gol al padre dopo il rapimento: la reazione incanta il web

Momento emozionante per Luis Diaz che ha voluto dedicare la doppietta al padre la cui reazione ha incantato il mondo del web

I campionati sono fermi per lasciare spazio alle nazionali; una sosta che prevede sia le qualificazioni ai prossimi europei (e da questo punto di vista l’Italia è chiamata a due appuntamenti da non fallire) sia le gare per accedere al prossimo mondiale. Nella notte si sono giocate le sfide del Sudamerica con Argentina e Brasile impegnati, rispettivamente, contro Uruguay e Colombia; non è stata una notte fortunata per due delle nazionali calcistiche più forti che ci siano.

Argentina e Brasile, infatti, hanno perso ma la gara dei verdeoro sarà ricordata a lungo; i ragazzi di Diniz sono passati in vantaggio dopo pochi minuti ma hanno subito la rimonta nella ripresa da un Luis Diaz in grande forma. L’attaccante del Liverpool infatti ha realizzato una splendida doppietta; due gol non solo importanti per la sua nazionale (momentaneamente al terzo posto del girone) ma anche a livello emotivo. Le reti sono state realizzate sotto gli occhi del padre che si è lasciato andare in una reazione commovente per tutto il web.

Luis Diaz stende il Brasile: la reazione del padre è commovente

Il padre di Luis Diaz, attaccante del Liverpool, ha vissuto dei momenti non semplici; come riportato dal thesun, l’uomo era stato rapito portando grande preoccupazione tra i suoi familiari. Dopo essere stato rilasciato, il padre si è ritrovato con il figlio impegnato negli impegni con la sua nazionale validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

La partita, contro il Brasile, una delle più complicate ma questa storia doveva portare ad una gioia per il padre dell’attaccante; ecco allora la doppietta di Luis Diaz, due gol che permettono alla sua Colombia di battere i verdeoro ottenendo un successo importantissimo per le qualificazioni. Doppietta realizzata sotto gli occhi del padre la cui reazione è stata commovente e ha fatto il giro del web.

Luis Díaz’s father watching his son score 2 goals to beat Brazil. The best video you will watch today. What an amazing moment captured. ❤️🇨🇴 pic.twitter.com/WHSwoCSwdo — Football Videos That Go Hard (@hardfootyvids) November 17, 2023

Un momento bellissimo e che dimostra la forza di uno sport, il calcio, in grado di regalare gioia immensa. Vedere il proprio figlio realizzare una doppietta al Brasile è un momento unico ma provare questa emozione dopo quanto successo, con il rapimento, porta ad una felicità indescrivibile. Ricordiamo come Luis Diaz aveva dedicato al padre anche la rete realizzata con il Liverpool contro il Luton nel match dello scorso cinque novembre.