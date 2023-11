L’attacco di Moscardelli: “Osimhen la delusione del campionato”

Le parole dell’ex attaccante di Chievo e Bologna Davide Moscardelli ai microfoni di ‘Tv Play’

Dal campo ai social. Davide Moscardelli, dopo una buona carriera disputata tra Serie A e Serie B, si è ritagliato una spazio importante sul web, sia come calciatore che come opinionista.

L’ex attaccante italiano, ospite della trasmissione di ‘Tv Play’ su twitch, ha parlato di alcuni dei temi attuali del nostro campionato, analizzando quelli che sono stati finora i protagonisti della Serie A: “Delusione del campionato? Direi Osimhen per tutte le polemiche di questi mesi: dal togliere alle foto con la maglia del Napoli all’atteggiamento dopo le sostituzioni. So che non è facile, ma la sua situazione è stata gestita male. Mentre la sorpresa del campionato è sicuramente il Bologna di Thiago Motta.” Una situazione, quella legata all’attaccante nigeriano, che è stata aggravata anche dall’infortunio e dai risultati poco positivi del suo Napoli, che ha scelto di cambiare in panchina.

Le parole di Moscardelli su Inter e Roma

L’ex bomber, che ha concluso la sua carriera a Pisa, dove era diventato leader della formazione toscana, ha parlato anche della capolista Inter e della Roma di Josè Mourinho.

“L’Inter è la squadra più forte? Non è per nulla scontato rispettare i pronostici. Inzaghi è stato bravo in questo.” Riguardo ai giallorossi poi il focus è passato sulla difesa, analizzando il delicato caso relativo a Chris Smalling: “La situazione di Smalling è molto particolare, è un giocatore che alla Roma serve. Bisogna trovare un connubio perfetto che permetta di arrivare ad un accordo tra le parti. Se un giocatore non vuole farsi curare dallo staff sanitario del club deve provvedere lui a pagare le spese e poi rendere conto alla società.”