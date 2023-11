Jorginho di nuovo in Serie A: l’annuncio ufficiale

Il centrocampista italo-brasiliano nel frattempo ha ritrovato la chiamata della Nazionale Italiana

A due sole apparizioni dalla presenza numero 50 con la maglia della Nazionale Italiana, il nome di Jorginho a distanza di cinque mesi è tornato nell’elenco della selezione azzurra. Si tratta per la prima volta per il calciatore di proprietà dell’Arsenal da quando è iniziata la scorsa estate una nuova era sotto il segno di Luciano Spalletti.

Riflettori puntati dunque sull’ex di Napoli e Chelsea, chiamato a mettere a tacere le numerose critiche ricevute nelle ultime occasioni in cui ha portato addosso i colori della Nazionale Italiana. Del suo ritorno a Coverciano ha parlato ai microfoni di TV Play l’agente del centrocampista, Joao Santos, il quale ha evidenziato l’ottimo umore del ragazzo: “Jorge sta molto concentrato, è felice di questa opportunità che gli ha dato Spalletti. Lui è campione d’Europa e questa partita è fondamentale in vista degli Europei”.

Se è vero che l’impiego con l’Arsenal è nettamente aumentato nell’ultimo periodo, in cui ha pure indossato più volte la fascia di capitano, allo stesso tempo non si sono del tutto placate le voci che lo vedrebbero di ritorno nel campionato italiano nel corso delle prossime sessioni di mercato. A tal proposito, il suo procuratore ha aperto ad ogni possibilità: “Ritorno in Italia? Nel calcio mai dire mai, oggi l’Arsenal è la sua priorità”.

L’agente di Jorginho rassicura: “Spalletti lo conosce benissimo”

Santos si è poi detto abbastanza tranquillo in merito a quello che sarà il rendimento di Jorginho con la maglia Azzurra.

A rassicurarlo, inoltre, è la stima che Spalletti nutre verso il calciatore e che ha convinto il Ct italiano a convocarlo in due partite così delicate in vista della qualificazione ai prossimi Europei 2024: “Credo che Spalletti conosca benissimo Jorginho, se lui lo ha convocato è perché ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. C’è sempre entusiasmo quando si va in Nazionale. C’è sempre entusiasmo, nessuno va mai in Nazionale tanto per. E’ un giocatore di esperienza e rappresenta un valore aggiunto per la Nazionale”.