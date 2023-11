Gudmundsson firma col Genoa, ma pensa in grande: c’è una big nel destino

L’attaccante islandese può cambiare maglia a fine stagione: Premier League e big del campionato italiano sulle sue tracce

Un inizio di stagione da trascinatore, con ben sette gol, di cui cinque in Serie A. Il talento di Albert Gudmundsson, ammirato lo scorso anno in Serie B, è esploso anche nel massimo campionato e tutti ormai se ne sono accorti.

E’ l’islandese, classe 1997, la stella del Genoa di Alberto Gilardino. Un Genoa, che nonostante i pochi cambi, rispetto allo scorso anno, non ha pagato il salto di categoria, conquistando quattordici punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Un buon bottino, per una neopromossa, e la zona retrocessione è così lontana cinque lunghezze.

Si è parlato tanto di Retegui, il vero grande colpo estivo del Grifone, ma a fare la differenza, come detto, è stato fin qui Albert Gudmundsson. I liguri hanno così deciso di blindarlo, con un nuovo contratto e in tarda mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale: accordo fino al 30 giugno 2027.

Il portale del Genoa ha celebrato la firma, ricordando i numeri dell’attaccante, che fino ad oggi ha realizzato ben 22 reti e collezionato 6 assist in 64 presenze. Numeri che come detto hanno fatto sì che molti club si interessassero a lui.

Il calciatore è dotato di grande tecnica ed è molto abile nei dribbling. Può giocare sugli esterni, soprattutto sulla sinistra, ma può muoversi bene anche come seconda punta. Ma Alberto Giardino lo ha impegnato anche da punta, non potendo contare sempre su Retegui.

Genoa: Napoli, Roma e Premier League su Gudmundsson

In Italia il nome di Gudmundsson è finito sul taccuino di Napoli e Roma. Gli azzurri sono alla ricerca di un vice Kvara e i giallorossi hanno voglia di arricchire un reparto, quello offensivo, molto forte, ma con diversi punti interrogativi.

Il giocatore ha una valutazione di una ventina di milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe impennarsi soprattutto se in Inghilterra dovessero decidere di fare sul serio. Può essere, infatti, un’idea sia per West Ham che per l’Aston Villa, che non avrebbero problemi a mettere sul piatto l’offerta giusta per far saltare il banco. Il Genoa, al momento, però, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore, ritenuto indispensabile per raggiungere la salvezza. I club interessati dovranno dunque aspettare l’estate, con il rischio che altre squadre si facciano sotto.