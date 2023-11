Qualificazioni Europei, Italia-Macedonia del Nord 5-2 | La cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra l’Italia di Spalletti e la Macedonia del Nord di Milevski in tempo reale

L’Italia ospita la Macedonia del Nord a Roma in una gara valida come penultima giornata del gruppo C di qualificazioni agli Europei del 2024. Una sfida molto delicata tra due Nazionali reduci da una sconfitta che sarà diretta dal fischietto tedesco Zwayer.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti, dopo il ko contro l’Inghilterra di un mese fa, hanno bisogno di un successo per agguantare l’Ucraina al secondo posto che vale la qualificazione diretta. Tre punti che permetterebbero di avere a disposizione due risultati su tre nello scontro diretto in programma in Germania lunedì prossimo. Dall’altro i ‘Leoni Rossi’ di Blagoja Milevski, già aritmeticamente eliminati anche se dovessero vincere le ultime due partite, cercano un risultato di prestigio, provando a bissare il colpaccio di marzo 2022 quando espugnarono Palermo nei playoff dei Mondiali. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Rai 1, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Rai Play. All’andata finì con un pareggio per 1-1 con le reti di Immobile, stavolta non convocato, e di Bardhi. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Italia e Macedonia del Nord live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Italia-Macedonia del Nord

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. CT Spalletti

MACEDONIA (3-4-3): Dimitrievski; Manev, Seramifov, Musliu, Dimoski; Ademi, Elezi; Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski. CT Milevski

CLASSIFICA GRUPPO C: Inghilterra punti 16, Ucraina* 13, ITALIA 10, Macedonia del Nord 7, Malta* 0.

*una partita in più