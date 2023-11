Dimissioni ufficiali nella notte: salta un’altra panchina

Il commissario tecnico lascia la panchina: decisione a sorpresa dell’allenatore poche ore dopo il pareggio

Comunicazione a sorpresa da parte del commissario tecnico poche ore dopo la partita: rassegnate le dimissioni alla Federcalcio.

Ha destato scalpore la decisione di Eduardo Berizzo, dimissionario commissario tecnico della Nazionale cilena. Una decisione maturata e comunicata a margine del pareggio con il Paraguay nella sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un pareggio a reti bianche che ha fatto scivolare La Roja all’ottavo posto del raggruppamento sudamericano. Dunque, se le qualificazioni finissero oggi, il Cile non sarebbe qualificato alla prossima Coppa del Mondo.

E così l’allenatore argentino, dopo un anno e mezzo (ha assunto l’incarico di commissario tecnico a fine maggio 2022) ha deciso di lasciare la panchina della Nazionale cilena. Lo si era intuito già dopo il triplice fischio, quando l’ormai dimissionario ct ha tardato di un’ora circa il suo intervento nella consueta conferenza stampa post partita. Del resto da settimane si parlava delle possibili dimissioni, anche perché l’opinione pubblica da tempo lo indicava come responsabile dei deludenti risultati raccolti fino a questo momento da La Roja.

Cile, il ct Berizzo si dimette: l’annuncio

Giunto in sala stampa dopo il pareggio a reti bianche con il Paraguay, Eduardo Berizzo ha annunciato di aver “parlato con il presidente” al quale ha “espresso il desiderio di lasciare l’incarico”.

Berizzo non si è nascosto, ammettendo che “i risultati non sono stati quelli attesi e bisogna saperlo ammettere. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con me e i giocatori che si sono impegnati in questo percorso”.

Queste le parole di Berizzo nel post partita, senza poi accettare la domande dei cronisti e chiudendo definitivamente la sua avventura alla guida della selezione cilena, con un bilancio di quattro vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte in sedici partite ufficiali. La Nazionale cilena ha ancora la possibilità di qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo, ma dovrà cercare di riuscirci senza la presenza in panchina di Eduardo Berizzo che aveva preso il posto dell’uruguaiano Martín Lasarte, senza però riuscire a ottenere i risultati sperati.