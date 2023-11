Traghettatore biancazzurro dopo lo 0-1: dimissioni UFFICIALI

La decisione è arrivata dopo la sconfitta contro la squadra rivale. Già ufficializzato il sostituto, che sarà ad interim

Mircea Lucescu ha lasciato la Dinamo Kiev tre anni e qualche mese dopo il suo arrivo. La decisione di dimettersi l’ha presa a seguito della sconfitta per 0-1 contro lo Shakhtar Donetsk, dal 78enne allenato per ben dodici anni.

Lucescu ha maturato questa decisione anche per via del deludente avvio di stagione della squadra, attualmente al settimo posto in campionato e già eliminato sia in Conference League (agli spareggi) che in Coppa di Ucraina.

Il posto del tecnico rumeno – che nel 2021 ha portato a casa il 16esimo titolo nazionale della storia del club – è stato preso ad interim dal preparatore dei portieri ed ex calciatore della Dinamo, Oleksandr Shovkovskiy.