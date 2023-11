De Laurentiis trema: la Premier si inserisce per un obiettivo del Napoli

Uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli è stato sondato da alcuni club di Premier League. De Laurentiis aveva già provato a prendere il giocatore in estate

La Premier League spaventa il nuovo Napoli di Walter Mazzarri. Uno dei profili di mercato più apprezzati dai partenopei è finito nella lista di alcuni club inglesi. Il presidente Aurelio De Laurentiis tenterà un nuovo affondo durante la sessione estiva di mercato.

Dopo l’addio di Rudi Garcia e il ritorno in panchina di Walter Mazzarri, si sta formando il nuovo Napoli. Nella prima parte di stagione si sono evidenziate delle problematiche nella rosa, troppo corta in alcuni reparti. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis è al lavoro sul mercato per cercare nuovi rinforzi, sia a gennaio che in estate. Il primo obbiettivo degli azzurri è di puntellare il centrocampo, con un giocatore che possa garantire solidità in fase offensiva.

Il profilo ideale individuato dal Napoli sarebbe Teun Koopmeiners, sondato già nell’ultima sessione di calciomercato. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta, però, ha attirato le attenzioni di tanti club europei, specialmente di Premier League. Newcastle, Liverpool e Arsenal, infatti, hanno espresso il loro interesse per il centrocampista olandese, sperando di poter chiudere la trattativa, quanto meno in l’estate.

Secondo quanto riporta TeamTalk, però, l’Atalanta vorrebbe trattenere Koopmeiners per tutta la stagione, per poi venderlo a giugno. La richiesta dei bergamaschi è di circa 60 milioni di euro, quasi 20 milioni in più di quanto aveva proposto il Napoli l’estate scorsa. Il Newcastle, per problemi finanziari, potrebbe percorrere una strada più economica per il loro centrocampo, tenendo al centro del progetto Sandro Tonali, a partire dal prossimo anno.

Non solo Napoli: anche l’Inter beffata dalla Premier League

Il Napoli non è l’unico club italiano interessato al cartellino di Teun Koopmeiners. Anche l‘Inter, infatti, vorrebbe fare un tentativo la prossima estate per portare l’olandese nella Milano nerazzurra.

La Premier League potrebbe beffare anche l’Inter, per quanto riguarda l’ingaggio di Teun Koopmeiners. Sul lato economico, infatti, i club di Serie A non possono competere con quelli inglesi e le richieste dell’Atalanta frenano ogni possibile interesse. Arsenal e Newcastle potrebbero tenere l’affondo per l’olandese solo in estate, mentre il Liverpool, secondo quanto riporta TeamTalk, vorrebbe superare la concorrenza già a gennaio.