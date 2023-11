Argentina-Uruguay di fuoco: l’insulto di Ugarte a Messi e De Paul scatena la rissa

Match infuocato tra Argentina ed Uruguay: rissa sfiorata dopo l’insulto di Ugarte rivolo a De Paul e Messi. Che cosa è successo

Qualificazioni Mondiali in corso in Sudamerica con protagoniste nella notte Argentina ed Uruguay. Un match dalla rivalità piuttosto accesa che, come capita spesso, ha avuto tensioni e scintille in campo.

A spuntarla è la Celeste per 2-0, con i gol di Araujo e Darwin Nunez. Nel corso della sfida anche animi piuttosto accesi e una rissa sfiorata con Messi protagonista. Le scintille iniziali sono provocate da Ugarte e De Paul, con il giocatore dell’Uruguay che ha rivolto un gestaccio al centrocampista ex Udinese aggiungendo: “Ve a chuparsela a Messi”. Un insulto che non traduciamo e che ha scatenato la reazione del centrocampista dell’Atletico Madrid e dello stesso Pallone d’Oro.

Argentina-Uruguay, scintille in campo: coinvolto anche Messi

“È normale in questo tipo di partite, sono qualificazioni… È sempre così contro l’Uruguay”, ha dichiarato Messi nel post partita.

La stella dell’Inter Miami ha proseguito: “Preferisco non dire quello che penso. I giovani devono imparare dai più anziani che cos’è il rispetto. Queste partite sono sempre state intense, dure, ma sempre con molto rispetto. Devono imparare un po’”. Argentina-Uruguay, una partita mai banale.