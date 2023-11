Addio dopo sei mesi: assist nerazzurro per la Fiorentina

La Fiorentina potrebbe intervenire sul mercato nella prossima sessione invernale di mercato; possibile acquisto nerazzurro per i viola

Una delle squadre più interessanti di questa prima parte di stagione è, sena ombra di dubbio, la Fiorentina. I viola nell’ultima giornata di campionato hanno vinto due a uno contro il Bologna ponendo fine ad una serie di tre sconfitte consecutive. I ragazzi di Italiano stanno dimostrando di poter lottare, fino alla fine, per obiettivi importanti sia in campionato sia nelle coppe dove (probabilmente) il grande desiderio è quello di tornare in finale di Conference League.

Una delle caratteristiche principali della Fiorentina, e lo stiamo vedendo in questa prima parte di stagione, è la volontà di andare a dominare la partita indipendentemente dall’avversario e questo aspetto può, senza ombra di dubbio, portare diverse soddisfazioni. Come detto dunque gli obiettivi della squadra viola sono importanti e, per raggiungerli, la società potrebbe decidere di intervenire sul mercato per dare ad Italiano quelle risorse in grado di affrontare il proseguo della stagione nel migliore dei modi.

Il ruolo del terzino destro è quello dove la Fiorentina potrebbe decidere di concentrare le proprie forze considerando gli infortuni che sono capitati a Dodo e Kayode. Una situazione che, fino a questo momento, Italiano sta risolvendo adattando diverse alternative ma il ritorno sul mercato potrebbe risolvere un problema importante dal momento che i ragazzi di Italiano scendono in campo ogni tre giorni visti i numerosi impegni.

Fiorentina, piace Holm: il punto

La società viola dunque potrebbe tornare sul mercato per regalare ad Italiano un terzino destro che dia al tecnico una risorsa in più per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Tra gli obiettivi della Fiorentina troviamo Holm; il classe 2000, nell’ultima sessione di mercato, si è trasferito all’Atalanta in prestito dallo Spezia.

Il minutaggio del difensore, fino a questo momento, non è stato poi così elevato; Holm è sceso in campo solamente una volta dal primo minuto nella trasferta in casa del Verona disputando, fino a questo momento, solamente 132 minuti. Proprio per questo la sua situazione deve essere monitorata e, nel prossimo mercato invernale, il classe 2000 potrebbe essere uno dei principali protagonisti.

All’Atalanta, nonostante i bergamaschi siano impegnati anche in Europa League, Holm non sembra avere molto spazio mentre alla Fiorentina la situazione potrebbe cambiare considerando i problemi di Italiano con gli infortuni di Dodo e Kayode; il suo eventuale innesto garantirebbe ai viola una risorsa importante per il resto della stagione. Non ci resta che attendere la sessione invernale di mercato per capire il futuro di Holm che, come detto, potrebbe cambiare maglia.