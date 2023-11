Thiago Motta perde i pezzi: assalto nerazzurro a gennaio, maxi plusvalenza in arrivo

Thiago Motta, nella prossima sessione invernale, potrebbe perdere un giocatore molto importante all’interno della rosa rossoblù

Una delle più grandi rivelazioni in questa prima parte di campionato è, senza ombra di dubbio, il Bologna; i rossoblù, nonostante la sconfitta in casa della Fiorentina, possono considerarsi decisamente soddisfatti del loro rendimento fino a questa stagione. Diciotto punti in classifica merito delle quattro vittorie, sei pareggi e solamente due sconfitte; una delle caratteristiche dei ragazzi di Thiago Motta è la volontà di fare la partita, di proporre il proprio gioco, indipendentemente dall’avversario che si trovano di fronte.

Aspetto molto importante e che può andare a regalare diverse soddisfazioni ai tifosi rossoblù; parlare di obiettivo Europa è, forse, ancora troppo presto. La strada è lunga ma la squadra ha dimostrato di poter competere, fino alla fine, per i posti più nobili della classifica. Sono diversi i protagonisti nella rosa di Thiago Motta anche perché il tecnico ha dimostrato di puntare su tutti i giocatori a sua disposizione.

Stiamo parlando di Lucumí, difensore classe 1998 forte fisicamente e che fino a questo momento ha disputato sei partite di Serie A. Le prestazioni del centrale non sono passate inosservate e, proprio per questo, Thiago Motta rischia di ricevere una brutta sorpresa nel corso della prossima sessione invernale di mercato;

Calciomercato Bologna, Lucumi piace all’Atalanta: la situazione

Il difensore del Bologna, Lucumi, ha attirato l’attenzione dell’Atalanta; il club bergamasco, in questa stagione, è impegnato su diversi fronti ed ha obiettivi importanti. Per quanto riguarda il campionato la voglia è quella di lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Champions League. Bisogna poi parlare delle coppe dove si proverà ad arrivare il più lontano possibile.

Ed è proprio per via dei numerosi impegni che la società bergamasca potrebbe decidere di intervenire sul mercato in modo da andare a rinforzare (nel migliore dei modi) la rosa a disposizione di Gasperini in vista della seconda parte di stagione. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha messo nel mirino Lucumi per migliorare il proprio reparto offensivo visto l’addio di Demiral, partito nell’ultima sessione estiva di mercato.

Per arrivare al difensore del Bologna sembrano essere necessari quindici milioni di euro (ricordiamo che la società rossoblù lo aveva pagato otto e questo porterebbe una plusvalenza a dir poco importante) ma è una trattativa per nulla semplice.

Lucumi infatti ha un contratto in scadenza nel 2026 e la società rossoblù non ha nessuna intenzione di cedere il suo difensore specialmente nel mercato invernale considerando l’importanza del centrale e una stagione dove il Bologna può andarsi a levare grandi soddisfazioni. L’Atalanta segue il difensore ma il futuro di Lucumi sembra essere ancora alla corte di Thiago Motta.