Osimhen, punto fermo del Napoli: deve rilanciare i partenopei

Osimhen è un giocatore fondamentale per il Napoli; il centravanti deve andare a rilanciare i partenopei dopo un momento non semplice

Una situazione non semplice quella che sta vivendo il Napoli; i partenopei, dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli, ha deciso di cambiare guida tecnica con la società che ha scelto Mazzarri per tornare ad essere grande protagonista in una stagione dove gli obiettivi restano importanti sia in campionato sia nelle coppe.

Al termine della sosta per le nazionali, il Napoli dovrà cambiare marcia per non perdere altro terreno rispetto alle prime posizioni. Uno dei grandi protagonisti dei partenopei è, senza ombra di dubbio, Osimhen; il centravanti è un punto di forza di una squadra che non può assolutamente fare a meno del classe 1998.

Come ha giocato Osimhen nell’ultima partita: Napoli Fiorentina

Il Napoli sono diverse partite che non può contare su Osimhen; l’attaccante, fermo per infortunio, non scende in campo dal match casalingo contro la Fiorentina che è stato l’ultimo prima della sosta di ottobre. Una partita che ha visto i partenopei cadere di fronte ad una squadra capace di fare una grande prestazione in casa dei campioni d’Italia.

Il centravanti del Napoli è stato tra i migliori della sua squadra sia per il gol del momentaneo pareggio sia per l’occasione avuta nel secondo tempo ma anche per aver provato a trascinare la sua squadra in una serata complicata. Da quel momento Osimhen non è più sceso in campo a causa di un problema fisico; i partenopei, però, hanno assolutamente bisogno del suo attaccante

Fantacalcio: i voti di Osimhen

Il centravanti è un giocatore fondamentale per il Napoli e non solo; l’attaccante è indispensabile a livello fantacalcistico dal momento che regala diversi bonus, specialmente a livello di gol, a chi ha deciso di puntare su di lui. L’importanza di Osimhen si è vista dalla prima giornata di campionato; in casa del Frosinone, club neopromosso in Serie A, la partita non era iniziata nel migliore dei modi. Padroni di casa in vantaggio e Napoli capace di rimontare grazie soprattutto al loro attaccante; Osimhen realizza una doppietta e, a livello di voto, ottiene un quattordici.

Gol anche alla seconda giornata di campionato; all’esordio casalingo contro il Sassuolo, il centravanti ha dimostrato ancora una volta la sua importanza all’interno del gruppo. Con il suo rigore, infatti, ha realizzato il gol del vantaggio all’interno di una partita controllata dai partenopei senza troppi problemi; prestazione da dieci in pagella.

La stagione del Napoli, fino a questo momento, non è andata secondo le aspettative; nelle successive tre partita, contro Lazio, Genoa e Bologna, i partenopei hanno conquistato solamente due punti. Contro i biancocelesti, dopo una prima buonissima mezz’ora, i campioni d’Italia hanno subito la rimonta dei ragazzi di Sarri mentre nelle due trasferte seguenti non sono riusciti ad andare oltre il pareggio.

Osimhen ha faticato ad essere determinante ottenendo due cinque e mezzo e un due a causa del calcio di rigore sbagliato; a livello fantacalcistico, bisogna ricordarlo, una sconfitta o l’errore dal dischetto incidono e non poco sul discorso della valutazione. I grandi giocatori, però, sanno rialzarsi immediatamente ed infatti Osimhen ha dato una risposta immediata. Contro Udinese, Lecce e Fiorentina sono arrivati tre gol (uno per partita) che hanno mostrato l’importanza del giocatore per i partenopei. A livello di voto sono arrivati tre dieci.

Osimhen nella probabile formazione di Atalanta Napoli

Al termine della sosta per le nazionali inizierà un tour de force decisivo per le ambizioni del Napoli sia in campionato sia in Champions League. La prima partita sarà in casa dell’Atalanta contro una squadra che esprime, specialmente davanti al proprio pubblico, un gran calcio.

Una partita fondamentale per i partenopei che non possono permettersi passi falsi dopo la sconfitta casalinga con l’Empoli; la speranza dei tifosi è quella di riavere a disposizione l’attaccante per avere una risorsa in più all’interno di una partita veramente complicata. La sensazione, però, è che potrebbe partire dalla panchina; andiamo a vedere la probabile formazione del Napoli con Osimhen non dal primo minuto. Meret; Olivera, Natan, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Raspadori, Politano.

Osimhen nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

L’attaccante, lo ha dimostrato, è fondamentale per il Napoli e per tutti quei fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui; parliamo di un giocatore in grado di portare diversi bonus a livello di gol. A tal proposito andiamo a vedere le statistiche di Osimhen fino a questo momento.

Gol: sei

Assist: nessuno

Rigori sbagliati: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 8.37

Osimhen e il suo ritorno: il Napoli non può farne a meno

Verona, Milan, Salernitana, Empoli; il centravanti del Napoli ha saltato queste quattro partite all’interno del campionato. I partenopei, a livello di risultati, hanno ottenuto due vittorie (entrambe in trasferte), un pareggio e una sconfitta. E’ chiaro come Osimhen rappresenti un punto di forza per i campioni d’Italia e un giocatore a cui è veramente difficile rinunciare.

Abbiamo detto del tour de force che attende il Napoli al rientro dalla pausa, una serie di sfide dove serve, per forza di cose, il migliore Osimhen. L’attaccante, in una situazione del genere con il cambio di allenatore, rappresenta il simbolo del nuovo corso e ha la missione di risollevare una squadra che ha ancora obiettivi importanti.

La stagione è ancora lunga e le possibilità per viverla da protagonisti ci sono; serve cambiare marcia e, più in generale, trovare quella continuità mancata fino ad ora. Osimhen, da questo punto di vista, può essere di grande aiuto. Il Napoli aspetta di riabbracciare il suo centravanti.