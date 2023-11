Napoli, svincolati per sostituire Mario Rui: ex finalista di Champions nel mirino

L’infortunio rimediato da Mario Rui nella partita contro l’Empoli potrebbe essere più grave del previsto. Il Napoli osserva gli svincolati

Gli esami strumentali di Mario Rui preoccupano il Napoli. Evidenziata una lesione di medio grado all’adduttore destro, possibile lungo stop per il portoghese. I partenopei pensano agli svincolati per la fascia sinistra, così da poter avere un’alterativa a Matias Oliveira.

Nelle ultime ore il Napoli è stato scosso dal prevedibile cambio di allenatore. Esonerato Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis ha scelto per sostituirlo l’ex Walter Mazzarri, che deve già fare i conti con alcuni problemi. In particolare preoccupa molto il nuovo tecnico partenopeo la situazione infortunati. Alex Meret potrebbe ritornare a giocare già dopo la sosta nazionali, mentre è molto più serio il problema che riguarda Mario Rui.

Il portoghese ha rimediato contro l’Empoli una lesione di medio grado all’adduttore destro, che lo terrà lontano dai campi per parecchie settimane. La speranza per il Napoli sarebbe quella di riavere il terzino, quanto meno per l’anno nuovo. Fino ad allora, però, tutto il peso della fascia sinistra ricadrebbe sul solo Matias Oliveira. Per dare un po’ di alternative all’uruguaiano, i partenopei starebbero pensando di attingere alla lista svincolati, opzione percorribile fino al 13 dicembre.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista del Napoli sarebbe Danny Rose. Il terzino inglese ha militato in passato in squadre del calibro Tottenham, con cui ha raggiunto una finale di Champions, Newcastle e addirittura in nazionale. La sua ultima esperienza risale alla stagione 2021/2022 con la maglia del Watford. Il classe 1990, negli ultimi mesi, è stato avvistato ad allenarsi con la squadra non professionistica dello York City, per ritornare in forma in attesa di un’offerta.

Non solo Rose, il Napoli valuta anche altre profili

Danny Rose, però, non è l’unico nome sul taccuino del Napoli, complice anche una possibile richiesta economica elevata. L’inglese, infatti, nella sua ultima esperienza al Watford percepiva circa 3.5 milioni di euro al mese.

Oltre all’inglese Rose, il nuovo allenatore del Napoli Walter Mazzarri osserva anche altri svincolati di lusso per la fascia sinistra. Il primo potrebbe essere l’ex Borussia Dortmund Nico Schulz. Il tedesco ha ancora solamente 30 anni, ma nelle recenti stagioni ha sofferto di vari infortuni. L’ultima esperienza è stata proprio con i gialloneri, fino alla scorsa estate. Interessa ai partenopei anche Marvin Plattenhardt, capitano dell’Herta Berlino fino alla stagione 2022-2023.