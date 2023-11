Marotta torna sul vecchio pallino: bomber a prezzo di saldo

C’è incertezza sul futuro di Arnautovic e Sanchez all’Inter: Marotta torna alla carica per un vecchio obiettivo di mercato per l’attacco nerazzurro

Tempi duri al Manchester United per Anthony Martial. L’attaccante francese è scivolato dietro nelle gerarchie di ten Hag, che gli preferisce regolarmente l’ex atlantico Hojlund al centro dell’attacco.

Martial finora tra Premier League e Champions ha raccolto appena due partite da titolare e ha segnato soltanto un gol in Coppa di Lega. L’ex Monaco è uno giocatori sacrificabili sul mercato e non farebbe parte dei piani futuri della dirigenza, indipendentemente dal cambio di allenatore o meno considerando i risultati deludenti di ten Hag sulla panchina dei ‘Red Devils’. Martial è in scadenza il prossimo giugno con lo United, che ha inserito nel contratto una clausola per il rinnovo automatico per un’altra stagione della punta francese. Opzione che il Manchester però non vorrebbe attivare e di conseguenza rischia di perdere Martial a parametro zero a fine stagione.

Calciomercato Inter, Martial via dal Manchester United: Marotta torna alla carica

La società inglese così – come riporta il portale ‘TeamTalk’ – starebbe cercando un acquirente per il 27enne attaccante nella finestra di calciomercato di gennaio per raccogliere un prezioso tesoretto, da investire poi sul mercato per un nuovo rinforzo nel reparto offensivo.

Oltre a un’importante offerta dall’Arabia Saudita, su Martial ci sarebbero le attenzioni anche di diversi club europei tra cui spiccherebbe l’Inter. Beppe Marotta segue da tempo Martial, fin dai tempi della militanza a capo della dirigenza della Juventus. L’Ad nerazzurro è particolarmente sensibile alle occasioni di mercato e l’ex Monaco potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità per l’attacco di Simone Inzaghi viste anche le incertezze sul futuro legate ad Arnautovic e Sanchez. Il Manchester United valuterebbe Martial a prezzo di saldo tra i 10 e i 15 milioni di euro, mentre oltre all’Inter sul giocatore ci sarebbe l’interesse inoltre di PSG, Atletico Madrid, Lione e Marsiglia.