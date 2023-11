Lascia la Nazionale per infortunio: il Ct ha deciso il sostituto

L’infortunio occorso nell’allenamento di ieri ha obbligato alla sostituzione in Nazionale: ecco il nome chiamato dal CT

Diversi problemi per i Ct in Nazionale, come sempre in preparazione agli appuntamenti internazionali. Se Spalletti, per l’Italia, deve valutare le condizioni di diversi elementi, anche Deschamps, con la Francia, ha qualche grattacapo, anche se i transalpini possono gestire con tranquillità avendo già staccato il pass per Euro 2024.

Infortunio piuttosto serio al ginocchio per Camavinga, come vi abbiamo raccontato. Per colmare il vuoto lasciato dal centrocampista del Real Madrid, è stato convocato Khephren Thuram. Il fratello di Marcus, attaccante dell’Inter, gioca nel Nizza ed è un obiettivo di mercato della Juventus da diverso tempo. E avrà la possibilità di giocare ‘in casa’, all’Allianz Riviera, nella sfida contro Gibilterra.