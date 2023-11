Lascia il Milan dopo sei mesi: ecco il nuovo club

Il club rossonero potrebbe cedere il calciatore sbarcato a Milanello solamente la scorsa estate

Potrebbe durare meno del previsto l’avventura rossonera per uno degli acquisti del Milan della scorsa estate. Ad oggi, complice un rendimento negativo evidenziato soprattutto in campionato dalla squadra di Stefano Pioli, diversi volti nuovi all’interno dell’organico non hanno ancora avuto modo di brillare.

Tra questi, ad esempio, uno dei migliori talenti sbarcati a Milano nell’ultima sessione come Luka Romero. Il fantasista argentino, acquistato dal Milan a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Lazio, era stato strappato dai rossoneri ad una spietata concorrenza. Un classe 2004 dotato di grande qualità, cresciuto nel settore giovanile del Maiorca prima di lasciare il calcio spagnolo per intraprendere una nuova esperienza in Italia.

In questi primi tre mesi della nuova stagione, nonostante l’ottimo pre campionato disputato al servizio di Stefano Pioli, a Romero non è stato riservato grande spazio. In Serie A, ad esempio, l’argentino ha disputato solamente 85 minuti, troppo poco per mettere in mostra il suo grande potenziale. Anche per questa ragione, il suo nome rimane particolarmente caldo sul mercato a fronte di un sondaggio ricevuto dal ragazzo dal campionato spagnolo.

Calciomercato Milan, il Betis sulle tracce di Luka Romero

Secondo quanto riportato da ‘okfichajes’, Luka Romero sarebbe diventato un obiettivo molto forte del Betis in vista della prossima sessione di mercato.

Il club andaluso dovrà prima trattare con il club rossonero e capire innanzitutto se vi sarà un’apertura alle cessione del classe 2004. Romero, infatti, è legato al Milan da un contratto molto lungo con scadenza nel giugno 2027, pertanto sarà decisiva la volontà da parte della società nei confronti del ragazzo.

Qualora i due club dovessero negoziare la cessione dell’argentino, il costo del cartellino potrebbe partire da una base pari a 3 milioni di euro, valutazione che attualmente viene attribuita da ‘Transfermarkt’. E’ indubbio che, qualora il minutaggio non dovesse aumentare sensibilmente da qui al prossimo gennaio, un club come il Betis potrebbe presentarsi come una grande opportunità di crescita per la carriera di Romero.