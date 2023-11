La Juventus è costretta a sacrificare Rabiot: ‘scambio’ stellare

La Juventus potrebbe dire addio a Rabiot: ‘scambio’ stellare in caso di partenza del big francese. Tutti i dettagli

La Juve a caccia di un centrocampista in vista del calciomercato invernale. Dopo i forfait di Pogba e Fagioli, Giuntoli e la dirigenza bianconera sono pronti a tornare con forza sul mercato.

Ma non solo. Nello stesso reparto, infatti, tiene banco anche il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha rinnovato per una sola stagione e a fine anno sarà di nuovo in scadenza. “Sono felice, è il mio quinto anno qui. Amo questo club, aver indossato oggi la fascia è stato un onore. Per la storia di questo club. Spero che Danilo torni alla prossima ma se non ci sarà, io sono pronto per fare il capitano”. Dopo la fascia di capitano, l’ex PSG ha mandato parole d’amore nei confronti del club bianconero. I top club europei, quelli di Premier League in particolare, sono però in agguato.

Calciomercato Juventus, De Paul in caso di addio di Rabiot: i dettagli

Secondo quanto riferito da ‘okfichajes.com’, Rodrigo De Paul sarà il rimpiazzo di Rabiot in caso di separazione con la Juventus.

Il club bianconero avrebbe individuato nell’argentino l’eventuale sostituto dell’ex Paris Saint-Germain. L’ex Udinese è un ‘pallino’ di Allegri e seguito dalla Juventus ormai da diversi anni. La sua valutazione dell’Atletico Madrid è di almeno 30-35 milioni di euro: De Paul potrebbe dunque tornare di moda soprattutto in caso di partenza di Rabiot.