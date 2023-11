‘Incubo’ Nazionali per l’Inter: UFFICIALE, un altro big lascia il ritiro

La pausa per le Nazionali non sta facendo dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi. Dopo Bastoni, ecco il ko di un altro dei titolarissimi della sua squadra

‘Incubo’ Nazionali per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo Bastoni, il quale non salterà solo la Juventus visto che ne avrà per circa tre settimane, un altro big nerazzurro è andato ko lasciando il ritiro della propria rappresentativa.

Parliamo di Hakan Calhanoglu, ufficialmente escluso dall’amichevole contro la Germania a causa di una infezione alle vie respiratorie. Il Ct della Turchia, il ‘nostro’ Vincenzo Montella, ha deciso di evitargli la gara amichevole contro la Germania.

Il regista dell’Inter, ad oggi non a rischio per il derby d’Italia, tornerà a Milano anche per un altro motivo: sua moglie, Sinem Gundogdu, sta per partorire.