Il bomber fa tremare Inzaghi: dura botta in Nazionale

Ancora un infortunio in Nazionale: attimi di apprensione per il giocatore e per l’Inter in questa sosta del campionato

Lo stop del campionato di Serie A continua a portare in dote motivi di apprensione per l’Inter: dopo Bastoni e Calhanoglu, nuovo stop in Nazionale.

Ci sono nuovi motivi di apprensione per l’Inter e Simone Inzaghi. Dopo gli infortuni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, il tecnico nerazzurro spera di non dover perdere anche Marko Arnautovic. L’attaccante ex Bologna, da poco recuperato dopo l’infortunio rimediato a inizio stagione nella trasferta di Empoli, quest’oggi è sceso in campo nella sfida tra Estonia e Austria.

L’attaccante nerazzurro non è stato inserito nell’undici di partenza, ma è stato inserito a inizio ripresa al posto di Laimer. Per lui quarantacinque minuti su buon livelli (l’Austria ha vinto 2-0), ma con uno spavento nel finale. All’86’ di gioco, infatti, Arnautovic è stato vittima di uno scontro di gioco con un avversario nel match valevole per la nona giornata di qualificazione a Euro 2024.

Inter, infortunio per Arnautovic in Nazionale

Soccorso dai componenti dello staff medico della Nazionale austriaca, l’attaccante ex Bologna è riuscito a proseguire il match, rimanendo regolarmente in campo nei minuti restanti nel finale.

Chiaramente, le sue condizioni saranno valutate con maggiore attenzione nelle prossime ore, quando sarà possibile avere un’idea ben precisa dell’entità della botta. La speranza dell’Inter e di Simone Inzaghi è che si sia trattato solo di uno spavento. Marko Arnautovic, infatti, è già reduce da un infortunio rimediato lo scorso 24 settembre allo stadio ‘Castellani’ di Empoli, alla quinta giornata di campionato.

Proprio in occasione dell’ultima sfida di campionato contro il Frosinone, il centravanti austriaco è tornato in campo, subentrando a Marcus Thuram al settantesimo minuto di gioco. Quest’oggi ha ritrovato spazio anche con la maglia della sua Nazionale e la speranza di Simone Inzaghi è di poterlo avere regolarmente a disposizione in vista dei prossimi impegni di campionato e in Champions League, anche perché in attacco l’unica alternativa ai titolari, oltre a Marko Arnautovic, è rappresentata da Alexis Sanchez nonostante i molteplici impegni dei nerazzurri.