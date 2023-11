Firma subito con la Juve: la decisione è già stata presa

Deciso il nuovo accordo per il forte attaccante per la gioia di Massimiliano Allegri

Sta senz’altro vivendo un buon momento la Juventus in questa stagione dopo anni certamente non semplici. La formazione bianconera guidata da Massimiliano Allegri ha dato vita ad un nuovo inizio la scorsa estate, sancito innanzitutto dall’arrivo nel club di un dirigente esperto e abile come Cristiano Giuntoli.

Nonostante le critiche ricevute continuamente per il gioco espresso dalla sua squadra, l’allenatore toscano con una grande fase difensiva è riuscito a tenere il passo dell’Inter in campionato sino a questo momento. Un percorso netto quello realizzato dai bianconeri, chiamati alla prova del nove il prossimo 26 novembre in occasione del derby d’Italia contro i nerazzurri a Torino. Un’opportunità per tentare di agganciare la vetta della classifica, alla luce del -2 sulla squadra di Simone Inzaghi.

Sul mercato, invece, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno già preparando le mosse del prossimo gennaio. Come raccontato dalla nostra redazione, ad esempio, la trattativa per Kalvin Phillips è entrata in una fase bollente con il Manchester City. Quella del centrocampista inglese, però, potrebbe non essere l’unica firma bianconera delle prossime settimane. Il club sta lavorando infatti anche sul fronte dei rinnovi, come dimostrato dagli accordi raggiunti di recente con Gatti, Locatelli e Fagioli.

Calciomercato Juve, deciso il rinnovo di Federico Chiesa

Di rinnovi di casa Juve si è dunque parlato nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it.

Ai nostri utenti di Telegram è stato chiesto di indicare il primo calciatore bianconero che meriterebbe la firma su un nuovo contratto con il club. A vincere il sondaggio è stato Federico Chiesa, premiato con una percentuale del 51%. L’esterno che nei prossimi due incontri sarà protagonista della Nazionale Italiana ha superato nelle preferenze un altro totem della formazione di Allegri come Gleison Bremer, secondo al 27%. Alle spalle del centrale brasiliano, infine, pari merito tra Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot all’11%. Va ricordato che quest’ultimo andrà in scadenza di contratto con la Juve al termine di questa stagione e non ha ancora raggiunto alcun accordo.