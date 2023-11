Thiago Motta non lo vede: cessione a gennaio per andare a giocare

Nel Bologna di Thiago Motta sta trovando poco spazio e, proprio per questo, il giocatore potrebbe essere ceduto a gennaio

Una delle squadre rivelazioni di questa prima parte di campionato è, senza ombra di dubbio, il Bologna; i rossoblù, nonostante la sconfitta nell’ultima giornata in casa della Fiorentina, stanno dimostrando di poter vivere una stagione da protagonista. Diciotto punti in campionato frutto di quattro vittorie, sei pareggi e due sconfitte; squadra con una precisa identità di gioco, la consapevolezza dei propri mezzi e la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario.

Il Bologna non rinuncia mai a giocare e gran parte del merito va, senza ombra di dubbio, a Thiago Motta; il tecnico sta dimostrando ottime qualità e vuole regalare grandi soddisfazioni ali tifosi rossoblù. Parlare di obiettivo Europa è forse ancora troppo presto ma la squadra può lottare fino alla fine per i posti più nobili della classifica. Diversi i protagonisti nella rosa di Thiago Motta e tra questi non possiamo non andare a menzionare Zirkzee.

L’attaccante è uno dei punti di forza del Bologna e, fino a questo momento, ha realizzato quattro gol e due assist; giocatore tecnico, abile nell’uno contro uno e con la capacità di far giocare bene la squadra. Thiago Motta difficilmente può fare a meno del classe 2001 e questo non porta troppi benefici a van Hooijdonk; il futuro dell’attaccante potrebbe subire una svolta nel prossimo mercato invernale.

Van Hooijdonk può lasciare il Bologna: la situazione

Cinque partite giocate in Serie A mai dal primo minuto ma in grado di essere decisivo in Coppa Italia con la rete del due a zero contro il Verona; questa è la prima parte di stagione di van Hooijdonk che non è ancora mai partito dal primo minuto in Serie A. Difficile, come detto, rinunciare a Zirkzee e anche per questo il futuro del centravanti potrebbe subire una svolta nel corso del prossimo mercato invernale.

L’attaccante potrebbe partire così da avere la possibilità di giocare con un minutaggio superiore rispetto a quello avuto fino a questo momento; una situazione dunque da monitorare con estrema attenzione. Van Hooijdonk può lasciare il Bologna ed è chiaro che la società rossoblù dovrebbe tornare sul mercato per dare a Thiago Motta un altro centravanti in modo da rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna potrebbe tornare su Toni Martinez; l’attaccante del Porto, già cercato nella scorsa sessione estiva di mercato, piace ai rossoblù ma sul classe 1997 anche Genoa ed Udinese alla ricerca di un giocatore per il proprio reparto offensivo. A gennaio si saprà sicuramente di più su un centravanti che potrebbe arrivare nel massimo campionato italiano.