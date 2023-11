Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 15 novembre 2023

Apertura della ‘Gazzetta dello Sport’ sul clamoroso cambio in panchina del Napoli campione d’Italia: il dopo Garcia è il ritorno di Walter Mazzarri, per un “Giro di…Walter“. Nel frattempo, Jannik Sinner concede il bis alle Atp Finals di Torino battendo il numero uno al mondo Djokovic in una notte da leggenda: “Magico Sinner“.

Al tennista altoatesino sono dedicati i titoli di apertura, quasi a tutta pagina, su ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: “Un mostro” e “Sinner da Djo!“. Spazio sul ‘Corriere’ ancora per il ritorno di Mazzarri al Napoli, con “Un altro giro di Walter” e su entrambi i quotidiani per il pubblico che spinge la Juventus verso un campionato da protagonista: “Torna la febbre da Juve” e “Tutti esauriti per la Juve“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 15 novembre 2023

Diamo la consueta occhiata anche ai quotidiani sportivi esteri, in questo caso tra Spagna e Inghilterra.

In Spagna, c’è un nome di mercato per il quale Real Madrid e Barcellona sono pronte a darsi battaglia: “Nico Williams, se abre la puja“, su ‘As’. In Inghilterra, invece, in casa Manchester United la proprietà dice basta alla ‘faida’ tra il tecnico Ten Hag e Jadon Sancho, con l’intervento presidenziale: “Sir Jim’s Ten Commandment“, sul ‘Mirror’.