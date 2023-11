“Non era così”: Garcia saluta il Napoli e ‘dimentica’ De Laurentiis

Le prime parole del tecnico francese dopo l’esonero. Il francese resta contrattualmente legato al club azzurro fino a giugno 2025

Dopo alcune ore l’annuncio del suo esonero, Rudi Garcia saluta il Napoli e i suoi tifosi attraverso un post sul suo profilo Instagram.

“Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno – le parole del tecnico francese – A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League”.

Garcia non ha citato De Laurentiis, col quale – evidentemente – non si è lasciato benissimo. Il transalpino resta, tuttavia, un dipendente del club campione d’Italia, considerato che all’inizio della passata estate aveva firmato un contratto biennale da circa 3,2 milioni di euro.