Il Liverpool fa sul serio: Klopp lo vuole già a gennaio, la Serie A trema

Il Liverpool vuole rinforzare la rosa di Klopp e, in vista del mercato di gennaio, sta guardando con attenzione il campionato di Serie A

La Premier League è, probabilmente, il campionato più importante al mondo; ogni anno sono diverse le squadre che possono competere per il titolo e tra queste non possiamo non menzionare il Liverpool. I Reds, nell’ultima giornata, hanno vinto tre a zero contro il Brentford e, grazie al pareggio del Manchester City (quattro a quattro in casa del Chelsea) si sono portati a meno uno dai ragazzi di Guardiola. Al termine della sosta per le nazionali ci sarà proprio il big match tra due delle squadre più forti della Premier League.

L’obiettivo del Liverpool è, ovviamente, quella di lottare fino alla fine con il Manchester City; proprio per questo la società potrebbe decidere di intervenire nella sessione invernale di mercato in modo da rinforzare la rosa a disposizione di Klopp. Uno dei reparti su cui intervenire, il centrocampo, potrebbe vedere l’arrivo di un giocatore che attualmente milita nel massimo campionato italiano.

Il giocatore sui cui i Reds sembrano aver messo gli occhi, come riportato da Anfield Watch, è Frendrup; parliamo del classe 2001 in forza al Genoa e uno dei punti fermi del sistema di gioco di Gilardino. Il centrocampista, infatti, è stato impiegato in tutte le dodici partite disputate dai rossoblù in campionato ed ha fornito fino a questo momento tre assist. Da un punto di vista tattico parliamo di un giocatore forte fisicamente, abile nelle due fasi di gioco e con la capacità di andare a recuperare un numero importante di problemi.

Liverpool, piace Frendrup del Genoa: paura per Gilardino

Il Liverpool, in questa stagione, vuole togliersi grandi soddisfazioni sia per quanto riguarda la Premier League (dove si preannuncia un testa a testa con il Manchester City) sia nelle coppe dove l’obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile. Proprio per questo si vuole andare a rinforzare la rosa nel corso del prossimo mercato invernale.

Frendrup, come detto, sembra essere uno degli obiettivi del Liverpool e per caratteristiche andrebbe a migliorare la rosa a disposizione di Klopp dando al tecnico una soluzione in più per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione.

Nel calciomercato, e lo abbiamo visto, tutto può succedere specialmente con l’interesse di una squadra come il Liverpool ma sembra difficile ipotizzare l’addio del centrocampista (il cui contratto scade nel 2026) a stagione in corso considerando la necessità, da parte del Genoa, di non cedere nessuno in modo da raggiungere la salvezza il più in fretta possibile. Diverso il discorso nella prossima sessione estiva di mercato; il futuro di Frendrup potrebbe essere lontano dall’Italia.