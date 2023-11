Furia contro gli arbitri a Torino: “200 episodi sfavorevoli”

Le dichiarazioni del presidente sono destinate a far discutere: dito puntato contro i fischietti italiani

“Siamo stati penalizzati in maniera incredibile. Ho visto una statistica che dice che negli ultimi tre campionati abbiamo avuto 200 eventi sfavorevoli contro 50 favorevoli“.

Parla così Urbano Cairo, a margine del Festival Orientamenti, in corso a Genova. Il presidente del Torino mette così nel mirino l’operato degli arbitri di Serie A: “E negli episodi sfavorevoli hai rigori che non ti hanno dato – si può leggere su gazzetta.it -, rigori che hanno dato e che non c’erano o gol convalidati che non erano buoni, quindi delle cose che ti fanno perdere le partite”.

Torino, Cairo non ci sta: “Mancano 7-8 punti a campionato”

Il Torino, dunque, stando alle parole del suo presidente, sarebbe stato danneggiato non poco dai fischietti italiani:

“Diciamo che sono 7-8 punti a campionato che tu perdi e se li avessi potresti fare certamente di più – prosegue Urbano Cairo -. L’anno scorso ce ne mancavano tre per andare in Europa”.

Il Torino lo scorso anno chiuse il campionato al decimo posto, a tre punti dall’ottavo, occupato dalla Fiorentina. Oggi, dopo dodici giornate, la squadra di Ivan Juric, occupa l’undicesima posizione, a quattro punto dal quinto posto dell’Atalanta. Solo solo sei le lunghezze, dal quarto posto che vale la Champions League.