Di Francesco rischia di perderlo: è pronto per un top club

Di Francesco rischia di perdere uno dei giocatori più importanti per il suo Frosinone; il calciatore è finito nel mirino di un top club

Il Frosinone, club neopromosso in Serie A dopo quanto fatto nella scorsa stagione, è una delle sorprese più belle di questa prima parte di campionato; la squadra, nonostante la sconfitta nell’ultima giornata in casa dell’Inter, occupa una posizione di classifica tutto sommato tranquilla e sembra avere tutte le carte in regola per raggiungere la salvezza il prima possibile.

La permanenza nel massimo campionato italiano è l’obiettivo del Frosinone che vuole raggiungere questo traguardo con delle caratteristiche ben precise; parliamo, infatti, di una squadra che sa cosa fare quando scende in campo, consapevole dei propri mezzi e con la voglia di proporre il proprio calcio indipendentemente dall’avversario. Merito di questo atteggiamento è, senza ombra di dubbio, da attribuire al tecnico.

Di Francesco ha, fin da subito, portato la propria filosofia di gioco e i risultati si stanno vedendo; diversi i protagonisti del Frosinone e, tra questi, non possiamo non menzionare Reinier. Il classe 2002, dopo una prima parte di stagione in panchina, è entrato in pianta stabile nell’undici del tecnico ripagando questa fiducia con un gol e due assist in campionato più la rete decisiva in Coppa Italia. Giocatore dal talento purissimo le cui prestazioni non sono passate inosservate; il suo futuro potrebbe essere lontano dal Frosinone.

Inter, piace Reinier: il punto

Abbiamo detto di come il Frosinone sia, fino a questo momento, una delle grandi sorprese del campionato; tra le certezze, invece, dobbiamo menzionare l’Inter. I nerazzurri sono la candidata principale per la vittoria del titolo con la società che sta guardando anche al futuro per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi in vista delle prossime stagioni.

I nerazzurri sembrano aver messo gli occhi su Reinier del Frosinone le cui prestazioni crescono di settimana in settimana; giocatore tecnico e che sta dimostrando di avere i crismi per andarsi ad imporre in un club con ambizioni importanti a livello di trofei. L’Inter, in vista della prossima stagione, potrebbe decidere di investire sul giovane talento che, in questa stagione, ha la possibilità di crescere sotto tutti i punti di vista.

Situazione da monitorare con estrema attenzione anche perché questa possibile trattativa interessa da vicino anche il Real Madrid; il club spagnolo è proprietario del cartellino del giocatore. Un possibile trasferimento di Reinier in nerazzurro permetterebbe al Real di rientrare, in parte, dei trenta milioni spesi per acquistare il fantasista. Quella attuale dunque è una stagione fondamentale con il classe 2002 che potrebbe restare in Serie A ma in una squadra con ambizioni decisamente superiori.