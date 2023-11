Dalla Juve al Milan: blitz rossonero al derby

Il Milan ha messo nel mirino uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Osservatori rossoneri presenti allo stadio per visionare il baby talento durante il derby

Nonostante la stagione sia ancora agli inizi, Milan e Juventus sono già al lavoro per il prossimo mercato estivo. I rossoneri hanno visionato dal vivo uno dei baby talenti più promettenti di tutto il calcio mondiale, già nel mirino dei bianconeri da tempo. Il Diavolo sogna di superare tutta la concorrenza, sgambettando anche la Vecchia Signora.

Sono momenti delicatissimi per il Milan di Stefano Pioli, reduce da un periodo di risultati negativi che ha complicato la lotta Scudetto. A peggiorare ulteriormente la situazione dei rossoneri sono stati i tanti problemi fisici che hanno attanagliato i giocatori, sottolineando anche la poca profondità della rosa in alcune zone del campo. Per risolvere questa problematica, il Diavolo è già attivo sul mercato, sia per gennaio che per l’estate.

Il centrocampo è uno dei reparti in cui il Milan soffre di più, soprattutto per l’assenza di un vero regista basso. Il primo nome sulla lista, in questo ruolo, sembrerebbe essere Joao Neves del Benfica. A confermare l’interesse per il talento portoghese è 90min.com che riporta la presenza di alcuni osservatori rossoneri durante il derby di Lisbona della scorsa domenica.

Non sarà facile per il Milan portare Joao Neves a Milano, soprattutto per il grande interesse che il classe 2004 ha suscitato in moltissimi club europei. Fra questi, ad esempio, c’è anche la Juventus, che ormai da tempo segue il calciatore portoghese. Gli osservatori bianconeri erano infatti già stata avvistati durante la partita di Champions League tra Inter e Benfica.

Joao Neves in rossonero: concorrenza spietata

Tantissimi club europei hanno messo gli occhi sul talento di Joao Neves, destinato al grande salto in estate. Per il Milan e la Juventus sarà importante giocare d’anticipo per provare a superare la spietata concorrenza che sogna il talento classe 2004.

Nono sono solamente Milan e Juventus le squadre interessate al cartellino di Joao Neves. Il portoghese ha attirato le attenzione di tanti club europei, soprattutto di Premier League. In particolare è partito un derby di Manchester tra City e United per provare ad assicurarsi le prestazioni del giocatore del Benfica. Anche Barcellona e PSG erano presenti ad osservare il centrocampista durante il derby di Lisbona.

In estate potrebbe, dunque, aprirsi un’asta di mercato tra moltissimi club europei, complicando gli obbiettivi di Milan e Juve. Joao Neves, oltretutto, ha nel contratto una clausola da oltre 100 milioni di euro, che difficilmente i club italiani potrebbero permettersi. Per questo motivo, al momento, il Manchester United resta la grande favorita per il talento portoghese.